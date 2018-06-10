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В 4 вузах области в 2018 году контрольные цифры приёма уменьшены по сравнению с прошлым годом на 734 места, из них 152 – бюджетные

11.06.2018 — Разное | Полесская правда  
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В 4 вузах области в 2018 году контрольные цифры приёма уменьшены по сравнению с прошлым годом на 734 места, из них 152 – бюджетные
В Комитете государственного контроля Брестской области 8 июня  состоялось совещание по вопросу «Об организации контроля за ходом подготовки и проведения вступительной кампании в учреждения высшего и среднего специального образования в 2018 году».

Для осуществления контроля за ходом вступительной кампании на всех ее этапах – от проведения централизованного тестирования до зачисления студентов (учащихся) в учреждения высшего и среднего специального образования Указом Президента Республики Беларусь от 29.03.2018 № 121 «Об организации вступительной кампании в учреждениях образования в 2018 году» создана государственная комиссия и определены ее полномочия. В свою очередь распоряжением председателя государственной комиссии для выполнения поставленных Главой государства задач на территории Брестской области созданы областная комиссия и комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в 4-х учреждениях высшего образования и в 22 средних специальных учреждениях образования области. Председателями комиссий назначены члены госкомиссии, заместителями – сотрудники Комитета госконтроля области, членами – работники государственных органов, профсоюзных организаций и учреждений системы образования.

К работе в комиссиях по контролю планируется задействовать более 30 сотрудников органов КГК области и около 800 работников сферы образования, представителей государственных органов и общественных организаций.

На первом этапе вступительной кампании основное внимание будет уделено контролю за ходом централизованного тестирования, которое пройдет с 12 июня по 02 июля по 11 учебным предметам в 4 учреждениях образования Брестской области.

Для прохождения централизованного тестирования в учреждениях области зарегистрировано абитуриентов для выполнения 48010 тестов (на 6470 меньше, чем в 2017 году). В 2017 г. было зарегистрировано абитуриентов для выполнения 54480 тестов, выполнено 51904 теста или 95,3% от зарегистрировавшихся.

Для абитуриентов, которые по объективным обстоятельствам (документально подтвержденным) не смогли  пройти ЦТ по одному учебному предмету в установленные сроки, определены резервные дни – 6, 8 и 10 июля.

В текущем году порядок проведения централизованного тестирования и правила приема в учреждения высшего и среднего специального образования не претерпели изменений.

Отличием от прошлого года является то, что при поступлении в 2018 году абитуриентами могут быть использованы сертификаты, выданные по результатам тестирования в 2017 году.

Скорректированы в сторону уменьшения контрольные цифры приема как в целом по вузам республики, так и по учреждениям высшего образования Брестской области.

В частности, по 4 вузам области в 2018 году контрольные цифры приема уменьшены по сравнению с 2017 годом в сумме на 734 места, из них 152 – бюджетные. В Брестский технический университет план набора по сравнению с 2017 годом уменьшен на 254 места (из них бюджетных – 33), Брестский университет им. А.С.Пушкина – 164 (42), Полесский университет – 222 (51), Барановичский университет – 94 (26).

В большей степени сокращение набора коснулось заочной формы обучения – 458 мест, из них 48 бюджетных. По дневной форме обучения план набора уменьшен на 276, в том числе за счет средств бюджета – на 104. В основном проведена оптимизация специальностей юридического и экономического профиля.

Контроль за ходом вступительной кампании будет продолжаться на этапах представления абитуриентами документов в приемные комиссии учреждений образования, сдачи внутренних вступительных испытаний (при их наличии), конкурсного отбора и зачисления студентов (июль-август), учащихся в каждом из учреждений высшего и среднего специального образования.

Завершится деятельность комиссий по контролю после представления (до 19 августа) в госкомиссию отчета об итогах работы с внесением при необходимости предложений по дальнейшему совершенствованию порядка подготовки и проведения вступительных испытаний.

На период проведения вступительной кампании работают телефоны «горячей линии» Брестской областной комиссии по контролю за ходом вступительных испытаний (Комитет государственного контроля Брестской области):

  • в г.Бресте – (8-0162) 21-18-76, 21-18-94;
  • в г.Барановичи – (8-0163) 64-06-20;
  • в г.Пинске – (8-0165) 32-26-22.

Все обращения, касающиеся вопросов вступительной кампании, будут объективно и оперативно рассмотрены.

 
Теги: Брест
 
 
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