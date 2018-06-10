Сильный взрыв прогремел на газопроводе в Китае

Взрыв на газовой трубе произошёл в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Пострадали, по разным данным, от 9 до 24 человек.

Как сообщают китайские СМИ, взрыв прогремел в воскресенье около 11.20 (по местному времени). Возникла течка газа. Газопровод автоматически был перекрыт, а пожар удалось потушить лишь к 2.30 в ночь на понедельник. Поисково-спасательная операция на месте взрыва продолжается.