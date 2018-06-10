В Японии автомобиль въехал в группу школьников

Автомобиль под управлением 75-летнего мужчины въехал в группу учащихся младших классов в японском городе Фукуи.

В результате инцидента пострадали шестеро детей. Все они были госпитализированы. Водитель задержан.

Накануне похожий случай произошёл в городе Сибукава. Там автомобиль протаранил двери супермаркета и влетел в зону расположения кассовых аппаратов. 14 человек получили ранения, четверо находятся в тяжёлом состоянии. Водитель не пострадал и был задержан на месте происшествия. Мужчина утверждает, что он слишком сильно нажал на педаль газа из-за случившегося спазма.