В Мостовском районе утонули два мальчика и мужчина, среди них жители Волковысского района





Сообщение об утонувших поступило в Мостовский РОЧС 9 июня в 18.28. Несчастный случай произошел вблизи деревни Новоселки, в месте впадения Щары в Неман. Для поисковых работ были задействованы силы и средства МЧС, ОСВОД, РОВД, сообщает сайт Гродненского ОУМЧС.

Два отца с сыновьями приехали отдыхать в Мостовский район из разных мест - Большой Берестовицы и поселка Красносельский Волковысского района. Дети вместе пошли купаться в Неман и стали тонуть. Отцы бросились их спасать, но усилия взрослых оказались безрезультатными. Оба подростка, 7 и 14 лет, и один из спасающих отцов, 1975 года рождения, утонули. Примерно в 22.00 водолазы извлекли тела утонувших из реки.

Соболезнованием родным и близким погибших.