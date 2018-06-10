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Представлены новые Doom, Wolfenstein и Fallout

11.06.2018 09:13 — Разное | Tut.by  
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На главной игровой выставке года E3 компания Bethesda анонсировала ряд новых игр, среди которых — продолжения культовых серий Fallout, Doom и Wolfenstein, пишет igromania.ru.

DOOM: Eternal

Небольшим роликом подтверждена разработка продолжения DOOM образца 2016 года. Обещают вдвое больше демонов, возвращение Мика Гордона в кресло композитора и новое место действия — на этот раз врата в Ад откроются на Земле.

Wolfenstein: Youngblood

В 2019 году состоится выход кооперативного спин-оффа про дочерей-близнецов Уильяма Бласковица.

События развернутся в Париже 1980-х годов, куда девушкам предстоит отправится на поиски отца, пропавшего в захваченном нацистами городе. Разработчики уверяют, что при желании игру можно закончить и в одиночку. Релиз игры состоится в следующем году.

Fallout 76

Новая ролевая игра Bethesda Game Studios действительно ориентирована на мультиплеер и требует постоянного подключения к сети. При этом ее прохождение всё равно можно завершить в одиночку, хоть это и сложнее, чем в компании друзей.

Всего в Fallout 76 шесть полностью независимых регионов, каждый из которых отличается архитектурой, а также набором монстров и дополнительных заданий.

Смерть в игре не означает бесповоротную гибель персонажа или даже потерю опыта. Хоть Fallout 76 частично и ориентирован на выживание в Пустоши, разработчики не хотят обременять пользователей страхом каждого шороха в ближайших кустах, а даже наоборот — побуждать их исследовать мир в поисках увлекательных путешествий.

Важной частью проекта станут расширенные возможности строительства из Fallout 4. Во-первых, основать поселение теперь можно в любой точке на карте. Во-вторых, после этот же город можно перенести в любое другое место. А ещё на карте находится несколько точек для запуска ядерной ракеты. Чтобы запустить боеголовку предстоит найти коды запуска, а дальше уже дело техники.

Fallout 76 выходит 14 ноября на PS4, Xbox One и РС.

 
 
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Главные анонсы конференции Bethesda на E3 2018.
 
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