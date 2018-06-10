﻿ Германия - фаворит, Россия - в топ-10. Рассказываем о ставках на ЧМ в инфографике. 21.by
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Германия - фаворит, Россия - в топ-10. Рассказываем о ставках на ЧМ в инфографике

11.06.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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Совсем немного времени осталось до старта первенства мира по футболу в России. В преддверие этого события мы заинтересовались, кого белорусы видят в качестве фаворитов турнира, и узнали об этом у директора Пари-Матч в Беларуси Александра Шельмакова. А заодно собрали любопытную статистику на тему спортивных ставок в нашей стране. Самые большие выигрыши, самые азартные города Беларуси, самые крупные ставки и самые горячие букмекерские часы — все это в нашей подробной инфографике. 


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Совсем скоро в России начнется первенство мира по футболу. Турнир - раздолье не только для футболистов и фанатов, но и для любителей ставок. Собрали всю важную...
 
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