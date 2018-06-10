"Работал одновременно в трех местах". Как бывший курьер стал рекрутером

«Впервые даю, а не беру интервью — очень волнуюсь», — признается менеджер по персоналу Артемий Штельмах. Мужчине привычнее сидеть по ту сторону стола, экзаменуя соискателей и помогая им найти идеальную работу. Чуть меньше года назад он был курьером, правда, проработал на этой должности всего полтора месяца. А сейчас герой рассказывает нам о внезапном карьерном росте, семье и том, как «зацепить» любого рекрутера. Вместе с Menu.by мы продолжаем проект «Курьерская служба», где рассказываем о работе людей, чья миссия — во всех смыслах доставлять нам радость.





«600 рублей на семью из трех человек — это смешно и неудобно»

Прежде чем прийти в Menu.by, Артемий попробовал себя в разных сферах.

— После того, как отучился на юриста в Белорусском институте правоведения, несколько лет работал по профессии. Но быстро понял, что зарплата несопоставима с нервами, которые я тратил, — получал тогда около 300−400 рублей. Поэтому решил связать жизнь с фотографией.

Мужчина занимался коммерческой съемкой, ретушировал изображения, делал фото на документы.





— Мне нравилась такая творческая работа — каждый заказ я выполнял так, как видел его сам, но в то же время старался, чтобы мои фантазии «зашли» и клиенту.

Работа фотографа Артемия, в принципе, устраивала, но чуть позже в жизни наступил переломный момент — супруга ушла в декрет. Это заставило героя задуматься над сменой работы, так как денег не хватало, чтобы кормить семью.

— 600 рублей на трех человек — это смешно и неудобно. Я начал браться за все заказы. Бывало, трудился одновременно на трех работах. Все так же занимался фотографией, при этом помогал на стройке и был торговым представителем в одной компании. Была одна цель — заработать денег. С этой задачей я справлялся, но семью почти не видел, потому что обычно приходил домой, когда все уже давно спали. Открывал по ночам фотоальбом, чтобы увидеть близких хотя бы на снимках, и пытался понять, зачем так много работаю.





В один из очередных напряженных дней осенью прошлого года Артемий наткнулся на объявление о наборе курьеров.

— Подумал: «Почему бы и не попробовать?» Сначала планировал только совмещать, но, когда устроился, понял, что могу здесь зарабатывать столько, сколько мне нужно.

«Теперь знаю Минск на другом уровне»

Мужчина признается, что к моменту прихода в Menu.by уже привык работать «по полной программе», но ему все-таки хотелось почаще видеть семью, поэтому график он подобрал соответствующий.





— Специально спланировал время так, чтобы можно было видеться с близкими, — вспоминает он. — Сначала было трудновато. Не получалось выполнять много заказов из-за проблемы с парковками. Думал, что хорошо ориентируюсь в городе, но после нескольких смен понял, что ошибался. Теперь Минск знаю на другом уровне и понимаю, как объехать большинство пробок. Курьером работать интересно, потому что не знаешь, где окажешься через час.

Так Артемий проработал полтора месяца, но внезапно ему предложили повышение. На вопрос, как он сумел за столь короткий период обаять руководство, мужчина отвечает, не скромничая:

— Мне предложили руководящую должность, потому что я фонтанировал идеями. Постоянно, не стесняясь, предлагал начальнику методы улучшения работы. Было комфортно здесь трудиться, вот я и хотел как-то отблагодарить фирму своими советами.





«Теперь могу спокойно строить карьеру»

Пообщавшись с директором, Артемий заступил на должность рекрутера. Герой рассказывает, что, работая курьером, получал даже больше, чем сейчас.

— Сейчас зарабатываю скромнее, но у меня уже нет необходимости так рьяно бороться за деньги, потому что супруга после декрета вышла на работу. Посовещавшись, мы решили, что я могу позволить себе спокойно строить карьеру.

Каждый день Артемия начинается с того, что он встречает стажеров и дает им ознакомиться с методическим пособием по работе.

— Эта брошюра была создана до того, как я заступил на должность. Но потом мы с коллегой ее доработали и систематизировали. Если у стажера не остается вопросов, я сразу назначаю ему инструктора — человека с которым он будет работать несколько дней перед тем, как самостоятельно развозить заказы. После этого просматриваю свежие отклики на вакансию и связываюсь с людьми, договариваюсь на собеседования, провожу интервью.





По словам рекрутера, курьером устраиваются не только из-за высокой зарплаты.

— Это приятная работа. Человек может отдыхать, ведь он находится в комфортной для себя атмосфере — за рулем собственного автомобиля. Да, бывают случаи конфликтов с клиентами. Соискатели часто спрашивают: «Что делать, если я приеду к заказчику, а он на меня накричит?» Никто от этого не застрахован, но такое случается очень редко. Бывают вопросы из-за опозданий курьеров, но если позвонить клиенту заранее и объяснить, чем вызвана задержка, большинство реагирует нормально.

«Говорить "нет" тяжело»

Артемий перечисляет самые распространенные вопросы, которые задает соискателям. Среди них такие: «какой у вас автомобиль?», «какой у него расход?», «уверены ли вы в своей машине?», «чем занимались до этого?» и «почему хотите работать курьером?».





— Если я понимаю, что человек нам подходит, то сразу договариваюсь с ним о стажировке, ведь нет смысла заставлять его ждать. Но если вижу, что соискатель не подходит — отказываю. С этим справиться очень сложно. Не хочу кого-то расстраивать, поэтому говорить «нет» очень тяжело. Не подходят нам, как правило, те, кто некомфортно чувствует себя, общаясь с людьми. Еще обращаю внимание на физическую форму соискателя — если человек даже поднявшись сюда на лифте, успел чудесным образом запыхаться, возникает вопрос, сможет ли он выдержать такую работу.

К слову, на проведении интервью обязанности рекрутера не заканчиваются.

— После оформления курьер не отправляется в вольное плавание. Мы не говорим: «Держи кассовый аппарат и крутись, как хочешь». Наоборот, всегда поддерживаем связь, чтобы люди чувствовали себя комфортно, — рассказывает Артемий. — Мне действительно интересно то, чем я занимаюсь. Всегда нравилось помогать людям, общаться с ними, поэтому и пошел учиться на юриста в свое время. По сути, не важно, кто ты: курьер или рекрутер. Правило одно: чтобы хорошо зарабатывать, нужно хорошо работать.





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