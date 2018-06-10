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Белорусы завоевали 9 медалей на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ в Белграде

11.06.2018 08:58 — Разное | Tut.by  
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Белорусские атлеты завоевали 9 наград на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, который завершился 10 июня в Белграде, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Елена Ноздрева. Фото: cherikovnews

В первый день финальных заездов 9 июня золотые медали в активе Елены Ноздревой в каноэ-одиночке на 500 м и мужской байдарки-четверки на 1000 м в составе Кирилла Никитина, Виталия Белько, Ильи Федоренко и Романа Петрушенко. Третью золотую медаль турнира завоевала каноистка Ольга Климова, которая победила 10 июня в заключительном виде программы на 5000 м.

Серебряную награду завоевал белорусский квартет байдарки на 500 м в составе Алины Свито, Надежды Лепешко, Марины Литвинчук и Ольги Худенко. В заключительный день чемпионата копилка сборной Беларуси пополнилась еще четырьмя серебряными наградами. В байдарке-одиночке на 500 м чемпионка мира 2017 года в этой дисциплине Ольга Худенко стала второй — 1 мин. 48,762 сек. Опередить белоруску смогла опытная Данута Козак из Венгрии — 1 мин. 47,742 сек. В каноэ-двойке на 500 м серебро у Надежды Макарченко и Ольги Климовой. Серебряными призерами континентального форума также стали Глеб Солодуха и Денис Махлай в каноэ на 200 м, Елена Ноздрева и Камила Бобр в каноэ на 200 м.

Бронзовая медаль в активе Артема Козыря в каноэ на 200 м.

В медальном зачете белорусская команда расположилась на четвертом месте (три золотые, пять серебряных и одна бронзовая награда).

В Белграде разыграны 175 путевок в 16 дисциплинах гребли на байдарках и каноэ на II Европейские игры 2019 года, которые не являются именными.

Следующим крупным стартом в сезоне для подопечных главного тренера сборной Беларуси Владимира Шантаровича станет чемпионат мира, который пройдет с 23 по 26 августа в Португалии.

 
 
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Белорусские атлеты завоевали 9 наград на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, который завершился 10 июня в Белграде.
 
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