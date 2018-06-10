|
Белорусы завоевали 9 медалей на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ в Белграде
Белорусские атлеты завоевали 9 наград на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, который завершился 10 июня в Белграде, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первый день финальных заездов 9 июня
Серебряную награду завоевал белорусский квартет байдарки на 500 м в составе Алины Свито, Надежды Лепешко, Марины Литвинчук и Ольги Худенко. В заключительный день чемпионата копилка сборной Беларуси
Бронзовая медаль в активе Артема Козыря в каноэ на 200 м.
В медальном зачете белорусская команда расположилась на четвертом месте (три золотые, пять серебряных и одна бронзовая награда).
В Белграде разыграны 175 путевок в 16 дисциплинах гребли на байдарках и каноэ на II Европейские игры 2019 года, которые не являются именными.
Следующим крупным стартом в сезоне для подопечных главного тренера сборной Беларуси Владимира Шантаровича станет чемпионат мира, который пройдет с 23 по 26 августа в Португалии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские атлеты завоевали 9 наград на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, который завершился 10 июня в Белграде.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)