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Дарья Домрачева стала "Звездой Содружества"

11.06.2018 09:16 — Разное | Ежедневник  
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Дарья Домрачева стала "Звездой Содружества"

По итогам 2017 года Совет Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ определил лауреатов премии "Звезды Содружества".

Вместе с четырехкратной олимпийской чемпионкой Дарьей Домрачевой лауреатами премии стали дирижер Юрий Башмет, скрипачка Айман Мусахаджаева (Казахстан), поэт Низом Косим (Таджикистан) и композитор Степан Шакарян (Армения), филолог Наргиз Пашаева (Азербайджан), литературовед Абдылдажан Акматалиев (Киргизия) и физик Ион Бостан (Молдова).

Награждать лауреатов будут на XIII Форуме творческой и научной интеллигенции государств - участников СНГ 19-20 июня в Астане.

Каждый год награда присуждается в области науки и образования; культуры и искусства; гуманитарной деятельности.

Юрий Григорович, Евгений Дога, Александра Пахмутова и Николай Добронравов, Мехрибан Алиева, Владимир Спиваков, Дживан Гаспарян были удостоены данной премии.

Победители получают диплом, почетный знак и два миллиона российских рублей.

 
 
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По итогам 2017 года Совет Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ определил лауреатов премии "Звезды Содружества".
 
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