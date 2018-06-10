



По итогам 2017 года Совет Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ определил лауреатов премии "Звезды Содружества".

Вместе с четырехкратной олимпийской чемпионкой Дарьей Домрачевой лауреатами премии стали дирижер Юрий Башмет, скрипачка Айман Мусахаджаева (Казахстан), поэт Низом Косим (Таджикистан) и композитор Степан Шакарян (Армения), филолог Наргиз Пашаева (Азербайджан), литературовед Абдылдажан Акматалиев (Киргизия) и физик Ион Бостан (Молдова).

Награждать лауреатов будут на XIII Форуме творческой и научной интеллигенции государств - участников СНГ 19-20 июня в Астане.

Каждый год награда присуждается в области науки и образования; культуры и искусства; гуманитарной деятельности.

Юрий Григорович, Евгений Дога, Александра Пахмутова и Николай Добронравов, Мехрибан Алиева, Владимир Спиваков, Дживан Гаспарян были удостоены данной премии.

Победители получают диплом, почетный знак и два миллиона российских рублей.