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Заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ открылось в Алматы

11.06.2018 09:00 — Разное | Интерфакс  
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В Алматы стартовало заседание Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ).

Встречу в узком составе открыл председательствующий на нынешнем СМИД глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

В своей речи он поздравил нового главу МИД Армении Зограба Мнацаканяна.

"Отдельно хотел бы поприветствовать в нашем составе министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна. Поздравляем Вас с недавним назначением и желаем успехов на высоком ответственном посту", - сказал К.Абдрахманов.

После этого глава МИД Казахстана поздравил своего российского коллегу Сергея Лаврова с предстоящими праздниками.

"Также, пользуясь случаем, хотел бы поздравить министра иностранных дел Российской Федерации с предстоящим государственным праздником - Днём России и предстоящим открытием Чемпионата мира по футболу",- сказал он.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Позже в понедельник также состоится заседание СМИД ОДКБ в расширенном составе. Всего на повестку дня вынесено 12 вопросов, сообщали ранее в МИД РФ.

 
 
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В Алматы стартовало заседание Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ). Встречу в узком составе открыл...
 
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