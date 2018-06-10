Астрономы нашли систему с тремя землеподобными планетами

Астрономы сообщили об открытии системы, в которой находятся сразу три землеподобные планеты. Кроме того, ученым также удалось обнаружить систему с двумя суперземлями, сообщает N+1 со ссылкой на статью, принятую к публикации в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.





Сегодня самым распространенным классом экзопланет считаются горячие юпитеры — огромные газовые гиганты, которые находятся крайне близко к своим светилам. Отчасти такой перевес в сторону этого класса экзопланет связан с возможностями современных инструментов, которым легче зарегистрировать сигнал от более крупного небесного тела, чем от планеты небольшого размера. Тем не менее, астрономам также известно около 500 землеподобных планет, правда большинство из них либо слишком горячие, либо, наоборот, холодные, поэтому ученые продолжают поиск планет, похожих на Землю.

Астрономы под руководством Диеза Алонсо (Díez Alonso) из Университета Овьедо в Испании проанализировали данные телескопа "Кеплер", полученные в рамках 14 наблюдательной кампании миссии К2, которая стартовала в ноябре 2013 года. В результате исследователи обнаружили две новые планетные системы. Дополнительные наблюдения с помощью телескопа Gran Telescopio Canarias помогли получить характеристики главных звезд.

Первая система удалена от Солнца приблизительно на 160 световых лет. Она содержит как минимум три каменистых планеты, радиус которых равен или приблизительно равен земному, а масса составляет 1,4, 0,9 и 1,3 массы Земли. Небесные тела вращаются вокруг красного карлика спектрального класса M3V с периодами 5.2, 7,8 и 10,1 дней. Эффективная температура звезды составляет 3450 кельвинов, что почти в полтора раза меньше, чем у Солнца.

Во второй системе главная звезда — красный карлик с эффективной температурой 3800 кельвинов. Вокруг нее вращаются две суперземли, превосходящие по размерам нашу планету в два раза, а по массе — в пять. Один оборот вокруг светила планеты совершают за 6 и 20 дней.

В будущем исследователи надеются охарактеризовать атмосферы объектов, а также определить их состав. Однако астрономы предполагают, что планеты слишком горячи для того, чтобы на них смогли существовать известные нам формы жизни. Тем не менее, открытие подобных планетных систем важно, так как позволяют понять, насколько уникальна Солнечная система и как часто во Вселенной встречаются каменистые планеты.

Самой богатой на землеподобные экзопланеты оказалась система TRAPPIST-1 — в ней нашли сразу семь небесных тел с массами, примерно равными массе Земли. Все они также вращаются вокруг красного карлика. Тем не менее, такой тип звезд считается не самым подходящим для возникновения жизни — подобные светила часто переживают мощные вспышки, а так как зона обитаемости в системах с красными карликами находится довольно близко к звезде, радиация вполне может разрушить атмосферу и убить жизнь.