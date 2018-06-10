Срок беременности научились определять по анализу крови

Американские и датские медики разработали неинвазивный и дешевый метод определения срока беременности, точность которого сравнима с ультразвуковым исследованием, сообщает N+1 со ссылкой на статью, опубликованную в Science. Срок определяют по содержанию в крови внеклеточной РНК, специфичной для плаценты. Также в пилотном исследовании ученым удалось с 75-процентной точностью определить, произойдут ли преждевременные роды.





Сейчас срок беременности чаще всего оценивается с помощью ультразвукового исследования или по времени последней менструации, оценка которого может быть неточной. К тому же эти методы не позволяют спрогнозировать преждевременные роды. Научиться их предсказывать не помешало бы, так как около 15 миллионов детей по всему миру рождаются преждевременно, а в США это самая частая причина смерти новорожденных. Поэтому американские и датские медики под руководством Стивена Куэйка (Stephen Quake) из Стэнфордского университета предложили новый неинвазивный и дешевый метод — анализ крови на содержание внеклеточных РНК плода, плаценты и иммунной системы матери. С его помощью можно определить не только срок беременности, но и с достаточно высокой точностью предсказать преждевременные роды.

Внеклеточные ДНК и РНК попадают в кровь в результате некроза или программируемой смерти клеток различных тканей. Поэтому анализируя их состав, можно определить состояние того или иного органа. Внеклеточная ДНК использовалась для диагностики реакции отторжения трансплантируемого органа, определения последовательности генома плода, в качестве биомаркера для диагностики раковых опухолей и оценки эффективности лечения рака. Внеклеточная РНК, в отличие от ДНК, позволяет определить не только последовательность генома, но и отследить экспрессию генов, и, следовательно, состояние органа в динамике. Поэтому исследователи пытаются приспособить внеклеточную РНК в качестве биомаркера для определения некоторых видов рака.

В своей предыдущей работе авторы показали, что по изменению концентрации внеклеточной РНК в крови можно отследить долговременные изменения в состоянии матери и плода. В новой работе авторы разработали методику определения срока беременности по концентрации внеклеточных РНК. Для пилотного исследования они пригласили 31 датчанку, которые сдавали кровь каждую неделю, а ученые отслеживали динамику. Все женщины родили в срок, а ученые использовали образцы крови 21 из этих женщин, чтобы построить статистическую модель, а 10 — чтобы проверить результаты. В итоге ученым удалось определить девять внеклеточных РНК, соответствующих генам, специфичным для плаценты. По изменению их концентрации ученым удалось определить срок беременности с 45-процентной точностью, которая сравнима с точностью ультразвукового исследования (48 процентов).

Также ученые провели пилотное исследование двух когорт женщин, у которых был повышенный риск преждевременных родов. Одна из них состояла из 23 человек, у которых уже случались преждевременные роды, у других 15 женщин были преждевременные схватки. Участницы исследования сдавали кровь один раз, во втором или третьем триместре беременности. В итоге 13 из них родили преждевременно, а оставшиеся 25 — в срок. А ученые обнаружили, что концентрация семи внеклеточных РНК, соответствующих генам, специфичным для плаценты, может помочь определить, родит ли женщина преждевременно или в срок с 75-процентной точностью.