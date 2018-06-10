"Не секрет, что друзья не растут в огороде, не продашь и не купишь друзей…" Зачем нужны друзья? Нужно ли искать их в зрелом возрасте? Считать ли друзьями тех, с кем увлеченно общаешься только в Интернете? Как изменилась дружба в современном мире? На вопросы обозревателя www.interfax.by ответил психолог Сергей Ермаков (г. Владимир).

– В чем ценность дружбы с точки зрения психологии? Что изменилось в понятии "дружба" в наше время?

– Ценность дружбы в ее ресурсности, в возможности объединения с близкими по каким-либо критериям людьми с целью взаимной поддержки, переживания трудных этапов в жизни и достижения совместных целей, ведущих к преобразованию жизненного пространства (например, через творчество, бизнес или политику).

Наполнение понятия "дружба" со временем расширилось и скорректировалось. В современную эпоху дружба у многих ассоциируется с потребительскими отношениями и обменом теми или иными ресурсами. Связь на основе искренних сближающих процессов ушла на второй план. Другими словами, дружба в целом стала более прагматичной и утратила наивность. К сожалению.

– Кто такой друг? Что отличает его от хорошего знакомого, приятеля, коллеги, с которым приятно, например, непринужденно поболтать в обеденный перерыв за чашкой чая?

– Главных отличий четыре. С друзьями более близкая дистанция общения. Она выражается в объеме и глубине самораскрытия и способности принять ответное раскрытие человека, а также длительностью и интенсивностью общения. С коллегами, хорошими знакомыми контакт в значительной степени менее близкий и более поверхностный. Обычно он ограничен конкретной целью.

У друзей есть право быть критичными и искренними. Так, они могут не только хвалить, но и открыто говорить о возможных ошибках, "слепых пятнах" и недостатках друг друга. Цели задеть или обидеть нет, это дополнительный взгляд со стороны, помогающий в принятии решений.





Друзья готовы действовать, т.е. выражать свою поддержку не только словами, которые, как известно, не требуют труда, но и делами. При этом они имеют право сказать "нет", не опасаясь, что их вычеркнут из жизни. Друг, как и каждый человек, может, но не обязан что-то делать, чем-то помогать. Дружба на основе жертвенности и долженствования – не самый здоровый вариант отношений.

– Какие люди остро нуждаются в друзьях и стремятся "обрасти" ими, а какие легко мирятся с их малочисленностью или даже отсутствием?

– Это зависит от очень многих факторов. Например, от способа восприятия мира. Можно по-разному находить и осуществлять связь с миром. Кто-то делает это преимущественно через книги, кто-то через искусство (кино, театр, живопись), кто-то через связь с природой (походы в лес, горы, на море). А кто-то познает мир главным образом через прямое общение – таким людям друзья более важны.

– В наше время поддержку и помощь можно получить от людей, с которыми в реальной жизни не пересекаешься. На Ваш взгляд, можно ли считать друзьями виртуальных "френдов"?

– Да, вполне можно. Связь и близость между людьми формируется на основе общих идей, целей, понимания тех или иных вопросов, обмена ресурсами. Поэтому дистанционная дружба не менее настоящая, чем традиционная, когда люди общаются в "реале".





Некоторые факторы виртуальности влияют на специфику установления и развития контакта между людьми. Это связано с тем, что ведущими каналами восприятия становятся иные, чем при очном общении. Так, в переписке интонации и акценты повествования улавливаются более интуитивно. Чаще приходится уточнять, что человек имел в виду. Нужно дольше сохранять концентрацию внимания. А при разговоре, например, по скайпу – даже в видеорежиме – основная нагрузка приходится на аудиальный канал восприятия. Это требует навыков передачи и получения информации через устную речь, а также большей, чем при очном общении, концентрации. Однако данная специфика не делает общение "на расстоянии" менее ценным.

– Влияет ли на потребность в друзьях качество семейных отношений? Например, нужны ли друзья человеку, у которого крепкая семья, и близкие по-настоящему его любят, ценят и поддерживают?

– Наличие друзей негативно влияет на семейные отношения в одном-единственном случае: когда у супругов есть межличностные проблемы. В норме друзья не являются частью семьи. Однако иногда на эмоциональном и поведенческом уровне их включают в семейную систему, т.е. человек в буквальном смысле воспринимает друзей как членов семьи. Главный признак – перераспределение в ущерб себе собственных и семейных ресурсов (времени, финансов, эмоций, связей, творческого потенциала и др.) в пользу друзей. Таким образом, в отношениях мужа и жены возникает "третья сила", и проблемы в паре неминуемы.





Данные проблемы решаются трудно, поскольку требуется перестроить ключевые параметры взаимодействия с друзьями, установить границы. Многим людям нелегко признаться самим себе, что друзья на текущий момент равнозначны или важнее членов семьи. К тому же друзья, привыкшие к определенному формату отношений, чаще всего сопротивляются изменениям.

– Дружеские отношения обычно завязываются в юности. А как найти друзей в зрелом возрасте?

– Для этого нужен качественный контакт с самим собой. Важно ясно осознавать, что для вас ценно, важно, какие идеи близки, какое понимание и наполнение жизни предпочитаете, какие цели ставите перед собой. Зная ключевые моменты о себе, человек как сознательно, так и инстинктивно стремится к тем людям, которые в той или иной мере разделяют его взгляды. Например, человек горячо интересуется дизайном интерьеров. Какое-то время он самостоятельно изучает информацию и применяет почерпнутые знания. Но рано или поздно ему захочется узнать и попробовать что-то новое, понять нюансы и особенности. А это возможно только через общение с людьми, которые сведущи и опытны в данной сфере. Так активность человека чуть сместится с поиска информации о дизайне на поиск людей, увлеченных дизайном.





В каком-то смысле обрести дружбу во взрослом возрасте даже проще. Такая дружба основана на том, что сближает и объединяет людей сейчас, на актуальном отрезке их жизни, а не на том, что было общим когда-то – в детстве, школе, вузе.

– Как сохранить дружбу на долгие годы? И нужно ли что-то предпринимать, если дружеские чувства начали остывать?

– Дружба – это процесс пребывания людей в контакте друг с другом. Искусственно удерживать человека, "принуждать" его к дружбе не только бесполезно, но и вредно. Если одна из сторон уже не заинтересована, то настойчивость вызовет обратный эффект, а именно – конфликты и агрессию.

В дружбе, как и в любых отношениях, бывают подъемы и спады, приближение и отдаление. Этого не нужно бояться. Подобные моменты хорошо отслеживать и при возможности совместно проговаривать. Решиться на такие разговоры, как и на любые беседы, требующие максимального раскрытия, бывает непросто. Возникает ощущение уязвимости, останавливают мысли "это глупо", "стыдно", "взрослые люди так не делают" и т.п. Однако если дружба с конкретным человеком важна, о сложностях нужно говорить прямыми словами. Например: "В последнее время в нашем общении много негатива. Мы стали хуже понимать другу друга, отдалились. Давай вместе попробуем понять, что происходит, с чем это связано и что мы можем сделать". Нет ничего стыдного в том, чтобы заботиться об отношениях, которые важны.





А для поддержания дружеского контакта важно переживание совместного сближающего опыта. Содержание такого опыта определяется тем, какая идея или занятие изначально объединяет людей. Это может что угодно: путешествия, занятия спортом, интеллектуальное или художественное творчество, новые бизнес-проекты. Главное – делать это регулярно.

Беседовала Ирина Барейко