ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россия снимает ограничения по поставкам белорусской молочной продукции

11.06.2018 09:29 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Зеленый свет отечественным брендам. Россия и Беларусь договорились о снятии ограничений по поставкам молочной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия снимает ограничения по поставкам белорусской молочной продукции

Соответствующую «дорожную карту» на 2018 год подписали Россельхознадзор и Департамент ветеринарного и продовольственного надзора нашей страны. В ней представлены мероприятия, которые будут способствовать «скорейшему урегулированию ситуации».

Так, уже сегодня, 11 июня, в Россию снова может экспортироваться продукция четырех белорусских предприятий – производителей мяса и комбикормов. Также Россельхознадзор восстановил право ввоза молочной продукции еще для трех отечественных предприятий.

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Зеленый свет отечественным брендам. Россия и Беларусь договорились о снятии ограничений по поставкам молочной продукции, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Алина Талай заняла 3-е место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
11.06.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика