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В Минске женщину на Volvo ослепило солнце, и она снесла светофор

11.06.2018 09:35 — Разное | Tut.by  
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Авария произошла 10 июня, около 18.30, на Долгиновском тракте. Об этом сообщили в ГАИ Центрального района Минска.


По информации инспекторов, 31-летняя женщина ехала на Volvo в направлении улицы Будславской. На пересечении Долгиновского тракта и МКАД, совершая маневр разворота на разрешающий сигнал, она совершила наезд на светофорный объект.

Как пояснила водитель, она не заметила светофор, так как ее ослепило яркое солнце.


Кроме женщины, в автомобиле ехал малолетний ребенок. Он перевозился в детском удерживающем устройстве и в аварии не пострадал.

 
Теги: Минск
 
 
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Кроме женщины, в автомобиле ехал малолетний ребенок. Он перевозился в детском удерживающем устройстве и в аварии не пострадал.
 
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