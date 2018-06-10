В Минске женщину на Volvo ослепило солнце, и она снесла светофор

Авария произошла 10 июня, около 18.30, на Долгиновском тракте. Об этом сообщили в ГАИ Центрального района Минска.





По информации инспекторов, 31-летняя женщина ехала на Volvo в направлении улицы Будславской. На пересечении Долгиновского тракта и МКАД, совершая маневр разворота на разрешающий сигнал, она совершила наезд на светофорный объект.

Как пояснила водитель, она не заметила светофор, так как ее ослепило яркое солнце.





Кроме женщины, в автомобиле ехал малолетний ребенок. Он перевозился в детском удерживающем устройстве и в аварии не пострадал.