﻿ Алина Талай заняла 3-е место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Алина Талай заняла 3-е место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме

11.06.2018 09:27 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Бегунья Алина Талай заняла третье место на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В забеге на 100 м с барьерами Алина Талай показала результат 12,55 секунды, немного уступив рекорду Беларуси (12,41), который сама же недавно установила в Австрии. Второе место в Стокгольме заняла Даниэль Уильямс из Ямайки (12,48). Победила на 100 м с барьерами с лучшим результатом сезона в мире Бриана Макнил из США (12,38).

Видео: M1ZKA

— 12,55 не в самой оптимальной форме. Усталость сказывается как на разгоне до первого барьера, так и на всей дистанции. Но для такого самочувствия и в этой компании — это сильно. Рада этому результату и с нетерпением жду следующего старта, где смогу показать еще лучшее время, — написала Алина Талай на своей странице в Фейсбуке.

Белоруска Эльвира Герман вышла на старт не основного забега на 100 м с барьерами, в котором выступали в основном представительницы Швеции, и заняла 1-е место с результатом 12,74 секунды.

В секторе для прыжков с шестом на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме выступила белоруска Ирина Жук, которая смогла преодолеть планку на отметке 4 м 30 см и заняла 4-е место.

Следующий этап «Бриллиантовой лиги» пройдет 30 июня в Париже.

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Рада этому результату и с нетерпением жду следующего старта, где смогу показать еще лучшее время", - написала Алина Талай.
 
Новости дня
Новости разные
 
Рабочий из Беларуси пропал в Ленобласти России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
11.06.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика