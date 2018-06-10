Бегунья Алина Талай заняла третье место на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В забеге на 100 м с барьерами Алина Талай показала результат 12,55 секунды, немного уступив рекорду Беларуси (12,41), который сама же недавно установила в Австрии. Второе место в Стокгольме заняла Даниэль Уильямс из Ямайки (12,48). Победила на 100 м с барьерами с лучшим результатом сезона в мире Бриана Макнил из США (12,38).

Видео: M1ZKA

— 12,55 не в самой оптимальной форме. Усталость сказывается как на разгоне до первого барьера, так и на всей дистанции. Но для такого самочувствия и в этой компании — это сильно. Рада этому результату и с нетерпением жду следующего старта, где смогу показать еще лучшее время, — написала Алина Талай на своей странице в Фейсбуке .

Белоруска Эльвира Герман вышла на старт не основного забега на 100 м с барьерами, в котором выступали в основном представительницы Швеции, и заняла 1-е место с результатом 12,74 секунды.

В секторе для прыжков с шестом на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме выступила белоруска Ирина Жук, которая смогла преодолеть планку на отметке 4 м 30 см и заняла 4-е место.

Следующий этап «Бриллиантовой лиги» пройдет 30 июня в Париже.