|
Алина Талай заняла 3-е место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме
Бегунья Алина Талай заняла третье место на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В забеге на 100 м с барьерами Алина Талай показала результат 12,55 секунды, немного уступив рекорду Беларуси (12,41), который сама же
Видео:
— 12,55 не в самой оптимальной форме. Усталость сказывается как на разгоне до первого барьера, так и на всей дистанции. Но для такого самочувствия и в этой компании — это сильно. Рада этому результату и с нетерпением жду следующего старта, где смогу показать еще лучшее время, — написала Алина Талай на своей странице в
Белоруска Эльвира Герман вышла на старт не основного забега на 100 м с барьерами, в котором выступали в основном представительницы Швеции, и заняла 1-е место с результатом 12,74 секунды.
В секторе для прыжков с шестом на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме выступила белоруска Ирина Жук, которая смогла преодолеть планку на отметке 4 м 30 см и заняла 4-е место.
Следующий этап «Бриллиантовой лиги» пройдет 30 июня в Париже.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Рада этому результату и с нетерпением жду следующего старта, где смогу показать еще лучшее время", - написала Алина Талай.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)