Рабочий из Беларуси пропал в Ленобласти России

В полицию обратился начальник участка ООО "Урбанстрой" и сообщил об исчезновении 40-летнего рабочего. 7 июня в полдень он ушел с промзоны "Фосфорит" и с тех пор от него не было вестей. По месту жительства он тоже не появлялся.

Сообщается, что он планировали вернуться на родину.

8 июня из Петербурга позвонила девушка, которая нашла паспорт и телефон, принадлежавшие пропавшему.