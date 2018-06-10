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Рабочий из Беларуси пропал в Ленобласти России

11.06.2018 09:23 — Разное | Партизан  
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Рабочий из Беларуси пропал в Кингисеппском районе Ленобласти. Его телефон и документы нашли в Петербурге рядом со станцией метро, передают "Невские новости".

В полицию обратился начальник участка ООО "Урбанстрой" и сообщил об исчезновении 40-летнего рабочего. 7 июня в полдень он ушел с промзоны "Фосфорит" и с тех пор от него не было вестей. По месту жительства он тоже не появлялся.

Сообщается, что он планировали вернуться на родину.

8 июня из Петербурга позвонила девушка, которая нашла паспорт и телефон, принадлежавшие пропавшему.

 
 
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Рабочий из Беларуси пропал в Кингисеппском районе Ленобласти. Его телефон и документы нашли в Петербурге рядом со станцией метро, передают "Невские новости".
 
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