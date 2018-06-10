







Судя по всему, адресат это глава Администрации президента России Антон Эдуардович Вайно. За что просит прощения Кочанова, непонятно. Но указано, что делает она это по поручению Александра Лукашенко.





Из письма следует, что между странами – Беларусью и Россией – произошло «досадное недоразумение». И «действенные меры», предпринятые госорганами Беларуси по информационной безопасности, были восприняты как информационная война против России.





«Гарантирую, что Ваши замечания будут учтены нами в дальнейшей работе», – пишет Кочанова. А это значит, что Кремль за что-то очень сильно отчитал Минск . Если письмо не фейк, конечно.





«Белорусский партизан» выясняет подробности. Но пока есть только одно предположение.





В связи с тем, что в письме содержатся уверения в верности патриотическим идеалам, то первое, что приходит на ум это ситуация с запретом, а потом внезапным разрешением проведения 9 мая в Минске акции "Бессмертный полк". Напомним, что в самый последний момент Александр Лукашенко дал задний ход и заявил, что акцию "Бессмертный полк" никто ее не запрещал. Но не прошло и месяца, как Лукашенко вновь вернулся к теме. И тогда никто не понял, почему вдруг вновь возникла эта тема.





"В последнее время я отслеживаю эту тенденцию, наблюдаю. Появляется все больше информации именно на эту тему. Кому-то неймется, что удивительно - в России, приватизировать эту Победу. Как будто не было на войне других - белорусов, украинцев, грузин, армян, таджиков, туркмен... Весь Советский Союз воевал. Погибли даже не сотни и не тысячи, а сотни тысяч. Мы каждого третьего искалечили и потеряли. Вся Беларусь - это памятник. Тысячи сожженных деревень, ни в чем не повинных людей, стариков, детей", - сказал Лукашенко во время поездки на погранзаставу в начале июня.

"Нам делить Победу - это лить воду на мельницу наших соперников и противников. Они рады, что мы начали эту дележку. И вы знаете, откуда эта дележка пошла. Поэтому я крайне негативно воспринимаю подобные заявления, что кто-то эту Победу завоевал в одиночку", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что начали уже цепляться и к проводимым в Беларуси праздникам и традициям. "Я просто хочу сказать об этом, а в России и других странах пусть люди судят: акция "Беларусь помнит" - я даже не могу сказать, что я, первый Президент, инициировал эту акцию. У нас в Советском Союзе ыли эти шествия. Правда, мы назвали это ярко и четко - "Беларусь помнит". В советские времена тысячи ветеранов шли к памятнику, как мы сегодня с портретами погибших, с нашими символами (была символика - красный флаг с серпом и молотом). Все под ним шли, и я это помню, чтобы почтить память".





"Начали цепляться" -- это, возможно, и была реакция на взбучку из Москвы.



