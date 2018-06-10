﻿ «Сбербанк России» обзавелся транспортными активами в Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Сбербанк России» обзавелся транспортными активами в Беларуси

11.06.2018 09:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Крупнейший российский «Сбербанк» наращивает присутствие и диверсифицирует свой бизнес на территории Беларуси.

«Сбербанк России» обзавелся транспортными активами в Беларуси
Как выяснило Завтра твоей страны, банк вошел в капитал частных компаний «Грузовая служба» и «Грузовая служба – Восток», занимающихся транспортировкой по железной дороге экспортных грузов.

Согласно отчетности «Сбербанка РФ», эти две частные компании, основным владельцем которых ранее назывался белорусский бизнесмен Артур Зубарик, вошли в список аффилированных лиц в конце 2017 года.

Компания «Грузовая служба» базируется в Орше. Она была создана в 2011 году и зарегистрирована в качестве резидента СЭЗ «Витебск». Планировалось, что инвестиции в ее развитие (18 млн долларов) будут направлены на приобретение подвижного состава (железнодорожных полувагонов, фитинговых платформ и цементовозов), компания либо сама будет работать по экспортным контрактам, либо сдавать свой парк в аренду. «Грузовая служба» также имеет лицензию «Белнефтехима» на оптовую торговлю белорусскими и импортными нефтепродуктами.

«Сбербанк» присутствует на белорусском рынке с 2009 года, когда он стал владельцем контрольного пакета «Белпромстройбанка» (сейчас «БПС-Банк»). В рамках этой сделки российский госбанк также вошел в капитал крупной страховой компании «ТАСК» и стал владельцем лизингового оператора «БПС-лизинг».

В начале 2010-х годов в списке местных активов появились инвестиционная и сервисные компании «СБ-Глобал» и «Сервис Деск», а в 2011 году в Парке высоких технологий была зарегистрирована компания «Сбербанк-Технологии». Она занялась разработкой программного обеспечения для нужд банковского холдинга и некоторое время претендовала на звание крупнейшего работодателя в белорусской ИТ-индустрии.

В 2015 году «Сбербанк РФ» зарегистрировал в Беларуси «Небанковскую кредитно-финансовую организацию Инкасс.Эксперт», а также через подконтрольный российский строительный холдинг «Промстрой» включил в группу белорусских активов его «дочку» — Новополоцкий завод технологических металлоконструкций.

Новый всплеск инвестиционной активности крупнейшего российского банка в Беларуси приходится на 2017 год, когда глава «Сбербанка» Герман Греф дважды встречался с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

На первой встрече, прошедшей в январе 2017 года, председатель правления «Сбербанка» отметил, что банк готов приступить «к новой стадии нашего развития в Республике Беларусь». «Мы с президентом обсудили также целый ряд проектов, связанных с планами «Сбербанка» по созданию цифровой экосистемы и предоставлению услуг для предприятий, в первую очередь малого бизнеса», — отметил тогда Герман Греф.

Также в ходе переговоров было объявлено, что «Сбербанк» направит более 100 млн долларов в объекты недвижимости и, в частности, в завершение строительства отеля возле Белгосцирка. С этой целью одна их компаний российского банковского концерна получила под контроль заказчика проекта – компанию «Элит Эстейт». Ранее «Элит Эстейт» принадлежала владельцам холдинга «Трайпл».

На второй встрече в июне 2017 года Александру Лукашенко и Герману Грефу составил компанию бизнесмен Михаил Гуцериев. Тогда президент Беларуси высказался за расширение бизнеса «Сбербанка» в Беларуси.

«В экономике «Сбербанк России» активный участник нашего рынка. Я думаю, что поле деятельности надо расширять, и мы потихоньку это будем делать», — отметил глава белорусского государства.

В итоге, как свидетельствуют данные «Сбербанка», в 2017 году число его активов в Беларуси, расширилось за счет компаний «Элит Эстейт», «СБКБ Инвест», «Деловой консалтинговый центр» и транспортно-экспедиционных предприятий «Грузовая служба-Восток» и «Грузовая служба».

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Крупнейший российский «Сбербанк» наращивает присутствие и диверсифицирует свой бизнес на территории Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко предложил создать ИТ-экосистему для ШОС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
11.06.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика