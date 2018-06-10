«Сбербанк России» обзавелся транспортными активами в Беларуси

Завтра твоей страны , банк вошел в капитал частных компаний «Грузовая служба» и «Грузовая служба – Восток», занимающихся транспортировкой по железной дороге экспортных грузов. Как выяснило, банк вошел в капитал частных компаний «Грузовая служба» и «Грузовая служба – Восток», занимающихся транспортировкой по железной дороге экспортных грузов.





Согласно отчетности «Сбербанка РФ», эти две частные компании, основным владельцем которых ранее назывался белорусский бизнесмен Артур Зубарик, вошли в список аффилированных лиц в конце 2017 года.





Компания «Грузовая служба» базируется в Орше. Она была создана в 2011 году и зарегистрирована в качестве резидента СЭЗ «Витебск». Планировалось, что инвестиции в ее развитие (18 млн долларов) будут направлены на приобретение подвижного состава (железнодорожных полувагонов, фитинговых платформ и цементовозов), компания либо сама будет работать по экспортным контрактам, либо сдавать свой парк в аренду. «Грузовая служба» также имеет лицензию «Белнефтехима» на оптовую торговлю белорусскими и импортными нефтепродуктами.





«Сбербанк» присутствует на белорусском рынке с 2009 года, когда он стал владельцем контрольного пакета «Белпромстройбанка» (сейчас «БПС-Банк»). В рамках этой сделки российский госбанк также вошел в капитал крупной страховой компании «ТАСК» и стал владельцем лизингового оператора «БПС-лизинг».





В начале 2010-х годов в списке местных активов появились инвестиционная и сервисные компании «СБ-Глобал» и «Сервис Деск», а в 2011 году в Парке высоких технологий была зарегистрирована компания «Сбербанк-Технологии». Она занялась разработкой программного обеспечения для нужд банковского холдинга и некоторое время претендовала на звание крупнейшего работодателя в белорусской ИТ-индустрии.





В 2015 году «Сбербанк РФ» зарегистрировал в Беларуси «Небанковскую кредитно-финансовую организацию Инкасс.Эксперт», а также через подконтрольный российский строительный холдинг «Промстрой» включил в группу белорусских активов его «дочку» — Новополоцкий завод технологических металлоконструкций.





Новый всплеск инвестиционной активности крупнейшего российского банка в Беларуси приходится на 2017 год, когда глава «Сбербанка» Герман Греф дважды встречался с президентом Беларуси Александром Лукашенко.





На первой встрече, прошедшей в январе 2017 года, председатель правления «Сбербанка» отметил, что банк готов приступить «к новой стадии нашего развития в Республике Беларусь». «Мы с президентом обсудили также целый ряд проектов, связанных с планами «Сбербанка» по созданию цифровой экосистемы и предоставлению услуг для предприятий, в первую очередь малого бизнеса», — отметил тогда Герман Греф.





Также в ходе переговоров было объявлено, что «Сбербанк» направит более 100 млн долларов в объекты недвижимости и, в частности, в завершение строительства отеля возле Белгосцирка. С этой целью одна их компаний российского банковского концерна получила под контроль заказчика проекта – компанию «Элит Эстейт». Ранее «Элит Эстейт» принадлежала владельцам холдинга «Трайпл».





На второй встрече в июне 2017 года Александру Лукашенко и Герману Грефу составил компанию бизнесмен Михаил Гуцериев. Тогда президент Беларуси высказался за расширение бизнеса «Сбербанка» в Беларуси.





«В экономике «Сбербанк России» активный участник нашего рынка. Я думаю, что поле деятельности надо расширять, и мы потихоньку это будем делать», — отметил глава белорусского государства.





В итоге, как свидетельствуют данные «Сбербанка», в 2017 году число его активов в Беларуси, расширилось за счет компаний «Элит Эстейт», «СБКБ Инвест», «Деловой консалтинговый центр» и транспортно-экспедиционных предприятий «Грузовая служба-Восток» и «Грузовая служба».