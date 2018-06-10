Можно ли сделать чиновника честным и компетентным

Недавно BIPART (Белорусский институт реформ и трансформации публичного администрирования) представил Предложения по внесению изменений и дополнений в Закон «О государственной службе».





Эти предложения основаны на европейских принципах госуправления – то есть не предлагают выстраивать управление кадрами на госслужбе по примеру какой-то одной страны (в которой особенности кадровых систем сложились исторически), а на основании общих для этих (и многих других) стран подходов к тому, как отбираются госслужащие и каковы их основные задачи.





Основной принцип организации госслужбы в современном мире – это профессионализм. Почему это важно? Госслужащие получают от политиков общие указания относительно политического курса, а их задачей является разработка собственно государственной политики. В этой ситуации профессионализм госслужащих, их профессиональная честность – залог того, что в государственную политику не будут заложены самые популистские, непродуманные или экономически бессмысленные решения.





Одна из основ современной госслужбы – это защита от произвольного увольнения. Она дает чиновникам возможность высказываться без оглядки на то, понравится ли их мнение начальству. Например, среди белорусских чиновников немало здравомыслящих людей, которые с самого начала поняли всю абсурдность «тунеядских» законов. Однако «короткий поводок» контрактной системы и общая атмосфера «соглашательства» привели к закономерному результату: сырые, непродуманные нормативно-правовые акты продолжают тестироваться на живых людях, огромное количество рабочего времени госслужащих потрачено – и тратится – зря. Гора, в итоге, родила мышь. А ведь сколько таких задач ставится каждый день перед белорусскими чиновниками. Всего этого можно было бы избежать, если бы профессионализм на госслужбе у нас поощрялся.



