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И будет он китайским: «Атлант» передаст в собственность государства более 20% акций

11.06.2018 08:36 — Разное | Партизан  
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ЗАО «Атлант», белорусский производитель бытовой техники, безвозмездно передаст в собственность государства 974,255 тыс акций стоимостью 20 бел руб (10,03 долл по курсу Национального банка Беларуси) на сумму более 19,485 млн бел руб (9,77 млн долл, 1 долл – 1,9945 бел руб).

И будет он китайским: «Атлант» передаст в собственность государства более 20% акций
Это решение закреплено постановлением Совмина № 427 от 6 июня 2018 года. 

Доля передаваемых в собственность государства акций составляет около 21,73%. По данным Республиканского центрального депозитария ценных бумаг в уставном фонде компании более 4,484 млн акций.

Крупнейшим акционером общества является Республика Беларусь в лице Госкомитета по имуществу, доля которого, по данным агентства ПраймПресс, составляет сейчас более 40%, но менее 50%. После передачи в собственность государства 21,73% акций доля Госкомимущества превысит 50%.

Завод по выпуску бытовой техники «Атлант» основан на базе завода газовой аппаратуры, первый холодильник был выпущен в 1962 г. В настоящее время компания выпускает бытовые холодильники, морозильники и стиральные машины, торговое холодильное оборудование. Также компания также изготавливают оборудование для переработки пластмасс (термопластавтоматы, сушильные агрегаты, загрузочные и дозирующие устройства), конвейерное оборудование (цепные и роликовые конвейеры, подъемники для транспортно-складских и сборочных систем), транспортные системы для трубопрокатных производств, оборудование для предприятий по производству изделий из фарфора.

В начале июня стало известно, что китайская компания Midea Group хотела бы выкупить производство стиральных машин у «Атланта». Очевидно, что решение по передае акций госдарству связано именно с этой сделкой. 

Мощности «Атланта» позволяют производить до 1 млн единиц стиральных машин, но само предприятие пока производит около 250 тыс. По экспертным оценкам, речь идет об инвестициях в 250−300 млн долларов.

Более десяти лет назад Midea Group создала в Минске совместное предприятие с «Горизонтом» по выпуску СВЧ-печей. Также на «Мидеа-Горизонте» производятся водонагреватели. Объемы пока небольшие — 40 тыс. единиц в год. Но поставлена задача выйти на полмиллиона штук. Также обсуждается возможность производства в Беларуси кондиционеров.

 
Теги: Минск
 
 
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