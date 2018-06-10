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И будет он китайским: «Атлант» передаст в собственность государства более 20% акций
ЗАО «Атлант», белорусский производитель бытовой техники, безвозмездно передаст в собственность государства 974,255 тыс акций стоимостью 20 бел руб (10,03 долл по курсу Национального банка Беларуси) на сумму более 19,485 млн бел руб (9,77 млн долл, 1 долл – 1,9945 бел руб).
Это решение закреплено постановлением Совмина № 427 от 6 июня 2018 года.
Доля передаваемых в собственность государства акций составляет около 21,73%. По данным Республиканского центрального депозитария ценных бумаг в уставном фонде компании более 4,484 млн акций.
Крупнейшим акционером общества является Республика Беларусь в лице Госкомитета по имуществу, доля которого, по данным агентства
В начале июня стало известно, что китайская компания Midea Group хотела бы выкупить производство стиральных машин у «Атланта». Очевидно, что решение по передае акций госдарству связано именно с этой сделкой.
Мощности «Атланта» позволяют производить до 1 млн единиц стиральных машин, но само предприятие пока производит около 250 тыс. По экспертным оценкам, речь идет об инвестициях в 250−300 млн долларов.
Более десяти лет назад Midea Group создала в Минске совместное предприятие с «Горизонтом» по выпуску СВЧ-печей. Также на «Мидеа-Горизонте» производятся водонагреватели. Объемы пока небольшие — 40 тыс. единиц в год. Но поставлена задача выйти на полмиллиона штук. Также обсуждается возможность производства в Беларуси кондиционеров.
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ЗАО «Атлант», белорусский производитель бытовой техники, безвозмездно передаст в собственность государства 974,255 тыс акций стоимостью 20 бел руб (10,03 долл по курсу...
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