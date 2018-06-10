И будет он китайским: «Атлант» передаст в собственность государства более 20% акций

Это решение закреплено постановлением Совмина № 427 от 6 июня 2018 года.





Доля передаваемых в собственность государства акций составляет около 21,73%. По данным Республиканского центрального депозитария ценных бумаг в уставном фонде компании более 4,484 млн акций.





ПраймПресс , составляет сейчас более 40%, но менее 50%. После передачи в собственность государства 21,73% акций доля Госкомимущества превысит 50%. Крупнейшим акционером общества является Республика Беларусь в лице Госкомитета по имуществу, доля которого, по данным агентства, составляет сейчас более 40%, но менее 50%. После передачи в собственность государства 21,73% акций доля Госкомимущества превысит 50%.





Завод по выпуску бытовой техники «Атлант» основан на базе завода газовой аппаратуры, первый холодильник был выпущен в 1962 г. В настоящее время компания выпускает бытовые холодильники, морозильники и стиральные машины, торговое холодильное оборудование. Также компания также изготавливают оборудование для переработки пластмасс (термопластавтоматы, сушильные агрегаты, загрузочные и дозирующие устройства), конвейерное оборудование (цепные и роликовые конвейеры, подъемники для транспортно-складских и сборочных систем), транспортные системы для трубопрокатных производств, оборудование для предприятий по производству изделий из фарфора.





В начале июня стало известно, что китайская компания Midea Group хотела бы выкупить производство стиральных машин у «Атланта». Очевидно, что решение по передае акций госдарству связано именно с этой сделкой.





Мощности «Атланта» позволяют производить до 1 млн единиц стиральных машин, но само предприятие пока производит около 250 тыс. По экспертным оценкам, речь идет об инвестициях в 250−300 млн долларов.



