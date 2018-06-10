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Apple отмечает падение спроса на iPhone

11.06.2018 08:38 — Разное | Аргументы и факты  
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Apple отмечает падение спроса на iPhone
shutterstock.com

Apple сказала поставщикам, чтобы они снизили объемы поставок компонентов для ее устройств примерно на 20%. Это говорит о том, что компания признает падение спроса на устройства ее производства.

Apple отмечает падение спроса на iPhone Forbes в восьмой раз назвал Apple самым дорогостоящим брендом в мире

Год назад корпорация разместила заказы у партнеров на комплектующие, которые нужны для выпуска примерно 100 млн смартфонов, включая iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. В этом году Apple сделала заказ на комплектующие для производства 80 млн гаджетов.8 июня акции Apple упали на 2%.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую технику. Рыночная капитализация корпорации со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) превышает $900 млрд

 

 
 
Ссылка на источник 24
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Kомпания Apple предупредила поставщиков комплектующих, что спрос на смартфоны iPhone снижается.
 
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