Apple отмечает падение спроса на iPhone

Apple сказала поставщикам, чтобы они снизили объемы поставок компонентов для ее устройств примерно на 20%. Это говорит о том, что компания признает падение спроса на устройства ее производства.

Год назад корпорация разместила заказы у партнеров на комплектующие, которые нужны для выпуска примерно 100 млн смартфонов, включая iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. В этом году Apple сделала заказ на комплектующие для производства 80 млн гаджетов.8 июня акции Apple упали на 2%.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую технику. Рыночная капитализация корпорации со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) превышает $900 млрд