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Лукашенко предложил создать ИТ-экосистему для ШОС
Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил создать международную ИТ-экосистему ШОС. Это произошло на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Китае,
По словам Лукашенко, стремительное развитие технологии несёт не только новые возможности, но также вызовы и угрозы. И ни одно государство не может позволить себе «просто закрыться» и запретить что-то в технологичной области.
Лукашенко уверен, что предложенное сотрудничество поможет обеспечить безопасность стран-членов ШОС, а также усилить конкурентоспособность национальных экономик.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил создать международную ИТ-экосистему ШОС. Это произошло на заседании Совета глав государств Шанхайской...
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