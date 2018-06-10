Лукашенко предложил создать ИТ-экосистему для ШОС

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил создать международную ИТ-экосистему ШОС. Это произошло на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Китае, передаёт БелТА.





По словам Лукашенко, стремительное развитие технологии несёт не только новые возможности, но также вызовы и угрозы. И ни одно государство не может позволить себе «просто закрыться» и запретить что-то в технологичной области.

«Предлагаю всем нам совместно подумать над созданием общей электронной платформы, скажем, "ИТ-экосистемы ШОС", которая объединит в себе возможности электронных СМИ, социальных сетей, электронной торговли и многого другого», — сказал глава государства.

Лукашенко уверен, что предложенное сотрудничество поможет обеспечить безопасность стран-членов ШОС, а также усилить конкурентоспособность национальных экономик.