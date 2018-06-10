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«Хоть на комбайн, хоть на дедовскую «Победу». Белорусская команда делает универсальную бортовую систему для авто

11.06.2018 09:00 — Разное | dev.by  
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Разработчики Илья Сугак и Сергей Дик в составе команды из 5 человек работают над бортовой системой для авто. Её в отличие от других устройств, можно установить на любую машину — «хоть грузовик, хоть трактор или комбайн, хоть дедовскую «Победу». При этом белорусская разработка минимум на треть дешевле аналогов, создаваемых для легковых машин мировыми автомобильными гигантами.

«Хоть на комбайн, хоть на дедовскую «Победу». Белорусская команда делает универсальную бортовую систему для авто

«Ты звонишь водителю — он за рулём, жалуется, что ему неудобно записывать»

Идею разработки предложил инвестор проекта — Игорь Хлестовский: он давно нуждался в решении, способном облегчить работу сотрудникам своей транспортной компании.

— Хочется, чтобы всё происходило быстро и чётко: чтобы нужная информация — маршрут, адреса и прочее — без проволочек и в полном объёме поступала водителю.

Бизнесмен не скрывает, сегодня работа в грузоперевозках в основном организована следующим образом: «Ты звонишь водителю, диктуешь то, что может ему понадобиться. Он за рулём, записывает и жалуется, что ему неудобно», — рассказывает Игорь Станиславович.

Он пришёл к разработчиком со следующим решением: вместо звонка на электронную почту водителя приходит заявка, в которой указан маршрут, контактное лицо, а также вся информация о грузе, — и тот может посмотреть все данные в бортовой системе автомобиля. Бизнесмен хотел также, чтобы устройство позволяло в любой момент связаться с водителем, даже если у того «села батарея или сломался телефон». Кроме того, ему было нужно, чтобы система отслеживала перемещения водителя через спутник.

В легковушки, грузовики, автобусы и сельхозтехнику

Илья Сугак и Сергей Дик доработали идею инвестора, расширив функционал бортового компьютера, и кроме того предложили несколько его вариантов для автомобилей разного типа.

— Наше бортовое устройство можно встраивать как в легковые машины, так и в грузовые авто, а также международные автобусы и сельскохозяйственную технику — любые тракторы и комбайны, — рассказывает Илья.

«Хоть на комбайн, хоть на дедовскую «Победу». Белорусская команда делает универсальную бортовую систему для авто

— В личном авто оно будет использоваться как мультимедийная система — этот тот же Crunch, разница только в начинке: в наше устройство можно загрузить любое приложение из Play Market, какое вам только понадобится, — добавляет Сергей.

— Бортовое устройство для грузовых автомобилей и специальной техники, кроме этого, может связываться с различными функциональными элементами: выносными камерами и датчиками давления в шинах, парктрониками и датчиками температуры тормозных дисков, — продолжает рассказ Илья.

Если в операционной системе машины возникает ошибка — на экран тут же выводится сообщение, которое позволяет водителю сделать вывод о том, что случилось, а также может ли он продолжать движение или нет.

По словам разработчика, бортовой компьютер машины отслеживает порядка 200 различных параметров: контролирует «слепые зоны» и буксующие колёса, следит за расходом топлива и масла, а также ведёт мониторинг износа деталей. На случай, если необходимо, чтобы техника двигалась по определённому маршруту (например, по полю во время покоса), разработчики заложили в систему функцию контроля датчиков поворота и выезда за полосу. Также они работают над системой, которая будет помогать водителю соблюдать дистанцию на дороге.

«Хоть на комбайн, хоть на дедовскую «Победу». Белорусская команда делает универсальную бортовую систему для авто

Белорусский вариант дешевле: около 700 долларов

— Мультимедийное устройство Toyota стоит порядка 1-1,2 тысяч долларов, для Audi —  порядка 1,5 тысяч. Наша бортовая система обойдётся где-то в 700 долларов

— Наша система универсальна: в неё можно добавить всё, что угодно. Количество параметров может быть ограничено лишь фантазией заказчика, — отмечает Сергей Дик.

Фантазия разработчиков тоже не иссякает: после презентации проекта на «ТИБО» у них появилась идея внести доработку — добавить в устройство систему, которая будет контролировать состояние водителя, предупреждая об усталости.

— Для этого понадобится небольшая камера с разрешением 2 мегапикселя, мы планируем встроить в неё нейросеть, которая которая будет анализировать, как часто моргает водитель, — поясняет Илья Сугак.

— По правилам международных грузоперевозок через каждые 4 часа за рулём водитель должен не менее часа отдыхать. Мы также обсуждали возможность сделать так, чтобы спустя каждые 4 часа система давала машине запас хода в 30 км, а дальше принудительно глушила двигатель. Однако эта опция — скорее не обязательная, — добавляет Сергей Дик.

«Хоть на комбайн, хоть на дедовскую «Победу». Белорусская команда делает универсальную бортовую систему для авто

Объясняя, чем их разработка отличается от устройств, которые выпускают автомобильные гиганты, такие как Volvo или Mercedes, Илья и Сергей отмечают:

— Вы найдёте только бортовые системы только для легковых авто, и ни одного для грузовых машин или сельхозтехники. Также следует отметить, что мы импортируем бортовые устройства не только во флагманские, но и в устаревшие модели авто. Нашими системами можно оснастить весь транспорт, который движется по территории Беларуси и соседних стран, и даже дедовскую «Победу».

Кроме того, добавляет Игорь Хлестовский, белорусский вариант дешевле:

— Мультимедийное устройство Toyota стоит порядка 1-1,2 тысяч долларов, для Audi —  порядка 1,5 тысяч. Наша бортовая система обойдётся где-то в 700 долларов — это «потолок» цены.

Вечером водитель может посмотреть видео на YouTube или включить игры

Рассказывая о том, как вёлся выбор технологий, разработчики уточняют: применяли то, что наиболее популярно в мире.

— ПО написано под Android — это самая удобная платформа: в таком случае вы можете самостоятельно закачать всё, что вам только понадобится, в бортовую систему. Вечером водитель может посмотреть видео или фильм на YouTube, или включить детям игры, если они попросят. К нашему устройству можно подключить джойстик, клавиатуру, мышь или принтер, а также USB-flash.

Также разработчики вывели микрофон, чтобы в дороге голосом можно было управлять системой. Однако полную диагностику всех параметров можно провести лишь во время стоянки.

Вопрос создания решения под iOS даже не обсуждался, причём не только из-за высокой стоимости.

— Это бессмысленно: такая система адаптирована для пользователя, но не для автомобилей — iOS не позволяет вывести такое же большое количество параметров, которое я могу вывести на Android, — считает Сергей.

Ребята не скрывают, что к работе над проектом привлекались в том числе специалисты БГУИР.

— Мы сотрудничаем с преподавателями вуза: в БГУИР большая база датчиков, приложений — и специалисты кафедр помогали адаптировать кое-какие из них их под нашу систему. Мы вместе разрабатывали датчики контроля шин, также специалисты университета приложили руку к работе над «планшетом».

«Хоть на комбайн, хоть на дедовскую «Победу». Белорусская команда делает универсальную бортовую систему для авто

Самое трудное — найти покупателя: идут переговоры с «МАЗом» и «БЕЛАЗом»

Разработка бортовой системы, по словам её создателей, заняла порядка 3 месяцев. «Устройство успешно прошло испытания на нескольких автомобилях».

Трудностей в процессе разработки, по словам членов команды, почти не возникало: «Самое трудное впереди — найти покупателя». Сейчас разработчики ведут переговоры с «МАЗом» и «БЕЛАЗом», но результаты более, чем скромные: пока достигнута договорённость, что одно бортовое устройство купит «МАЗ-МАН». Также они хотели бы установить связи с «КАМАЗом».

Как отмечает Игорь Хлестовский, чтобы установить их устройства, заводам, возможно, придётся дорабатывать приборные панели, переделывать кое-какие контакты. «Но мы берёмся им помочь в этом», — обещает бизнесмен.

 

Фото: Андрей Давыдчик
 

 
 
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Разработчики Илья Сугак и Сергей Дик в составе команды из 5 человек работают над бортовой системой для авто. Её в отличие от других устройств, можно установить на...
 
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