«Хоть на комбайн, хоть на дедовскую «Победу». Белорусская команда делает универсальную бортовую систему для авто

Разработчики Илья Сугак и Сергей Дик в составе команды из 5 человек работают над бортовой системой для авто. Её в отличие от других устройств, можно установить на любую машину — «хоть грузовик, хоть трактор или комбайн, хоть дедовскую «Победу». При этом белорусская разработка минимум на треть дешевле аналогов, создаваемых для легковых машин мировыми автомобильными гигантами.





«Ты звонишь водителю — он за рулём, жалуется, что ему неудобно записывать»

Идею разработки предложил инвестор проекта — Игорь Хлестовский: он давно нуждался в решении, способном облегчить работу сотрудникам своей транспортной компании.

— Хочется, чтобы всё происходило быстро и чётко: чтобы нужная информация — маршрут, адреса и прочее — без проволочек и в полном объёме поступала водителю.

Бизнесмен не скрывает, сегодня работа в грузоперевозках в основном организована следующим образом: «Ты звонишь водителю, диктуешь то, что может ему понадобиться. Он за рулём, записывает и жалуется, что ему неудобно», — рассказывает Игорь Станиславович.

Он пришёл к разработчиком со следующим решением: вместо звонка на электронную почту водителя приходит заявка, в которой указан маршрут, контактное лицо, а также вся информация о грузе, — и тот может посмотреть все данные в бортовой системе автомобиля. Бизнесмен хотел также, чтобы устройство позволяло в любой момент связаться с водителем, даже если у того «села батарея или сломался телефон». Кроме того, ему было нужно, чтобы система отслеживала перемещения водителя через спутник.

В легковушки, грузовики, автобусы и сельхозтехнику

Илья Сугак и Сергей Дик доработали идею инвестора, расширив функционал бортового компьютера, и кроме того предложили несколько его вариантов для автомобилей разного типа.

— Наше бортовое устройство можно встраивать как в легковые машины, так и в грузовые авто, а также международные автобусы и сельскохозяйственную технику — любые тракторы и комбайны, — рассказывает Илья.





— В личном авто оно будет использоваться как мультимедийная система — этот тот же Crunch, разница только в начинке: в наше устройство можно загрузить любое приложение из Play Market, какое вам только понадобится, — добавляет Сергей.

— Бортовое устройство для грузовых автомобилей и специальной техники, кроме этого, может связываться с различными функциональными элементами: выносными камерами и датчиками давления в шинах, парктрониками и датчиками температуры тормозных дисков, — продолжает рассказ Илья.

Если в операционной системе машины возникает ошибка — на экран тут же выводится сообщение, которое позволяет водителю сделать вывод о том, что случилось, а также может ли он продолжать движение или нет.

По словам разработчика, бортовой компьютер машины отслеживает порядка 200 различных параметров: контролирует «слепые зоны» и буксующие колёса, следит за расходом топлива и масла, а также ведёт мониторинг износа деталей. На случай, если необходимо, чтобы техника двигалась по определённому маршруту (например, по полю во время покоса), разработчики заложили в систему функцию контроля датчиков поворота и выезда за полосу. Также они работают над системой, которая будет помогать водителю соблюдать дистанцию на дороге.





Белорусский вариант дешевле: около 700 долларов

— Мультимедийное устройство Toyota стоит порядка 1-1,2 тысяч долларов, для Audi — порядка 1,5 тысяч. Наша бортовая система обойдётся где-то в 700 долларов

— Наша система универсальна: в неё можно добавить всё, что угодно. Количество параметров может быть ограничено лишь фантазией заказчика, — отмечает Сергей Дик.

Фантазия разработчиков тоже не иссякает: после презентации проекта на «ТИБО» у них появилась идея внести доработку — добавить в устройство систему, которая будет контролировать состояние водителя, предупреждая об усталости.

— Для этого понадобится небольшая камера с разрешением 2 мегапикселя, мы планируем встроить в неё нейросеть, которая которая будет анализировать, как часто моргает водитель, — поясняет Илья Сугак.

— По правилам международных грузоперевозок через каждые 4 часа за рулём водитель должен не менее часа отдыхать. Мы также обсуждали возможность сделать так, чтобы спустя каждые 4 часа система давала машине запас хода в 30 км, а дальше принудительно глушила двигатель. Однако эта опция — скорее не обязательная, — добавляет Сергей Дик.





Объясняя, чем их разработка отличается от устройств, которые выпускают автомобильные гиганты, такие как Volvo или Mercedes, Илья и Сергей отмечают:

— Вы найдёте только бортовые системы только для легковых авто, и ни одного для грузовых машин или сельхозтехники. Также следует отметить, что мы импортируем бортовые устройства не только во флагманские, но и в устаревшие модели авто. Нашими системами можно оснастить весь транспорт, который движется по территории Беларуси и соседних стран, и даже дедовскую «Победу».

Кроме того, добавляет Игорь Хлестовский, белорусский вариант дешевле:

— Мультимедийное устройство Toyota стоит порядка 1-1,2 тысяч долларов, для Audi — порядка 1,5 тысяч. Наша бортовая система обойдётся где-то в 700 долларов — это «потолок» цены.

Вечером водитель может посмотреть видео на YouTube или включить игры

Рассказывая о том, как вёлся выбор технологий, разработчики уточняют: применяли то, что наиболее популярно в мире.

— ПО написано под Android — это самая удобная платформа: в таком случае вы можете самостоятельно закачать всё, что вам только понадобится, в бортовую систему. Вечером водитель может посмотреть видео или фильм на YouTube, или включить детям игры, если они попросят. К нашему устройству можно подключить джойстик, клавиатуру, мышь или принтер, а также USB-flash.

Также разработчики вывели микрофон, чтобы в дороге голосом можно было управлять системой. Однако полную диагностику всех параметров можно провести лишь во время стоянки.

Вопрос создания решения под iOS даже не обсуждался, причём не только из-за высокой стоимости.

— Это бессмысленно: такая система адаптирована для пользователя, но не для автомобилей — iOS не позволяет вывести такое же большое количество параметров, которое я могу вывести на Android, — считает Сергей.

Ребята не скрывают, что к работе над проектом привлекались в том числе специалисты БГУИР.

— Мы сотрудничаем с преподавателями вуза: в БГУИР большая база датчиков, приложений — и специалисты кафедр помогали адаптировать кое-какие из них их под нашу систему. Мы вместе разрабатывали датчики контроля шин, также специалисты университета приложили руку к работе над «планшетом».





Самое трудное — найти покупателя: идут переговоры с «МАЗом» и «БЕЛАЗом»

Разработка бортовой системы, по словам её создателей, заняла порядка 3 месяцев. «Устройство успешно прошло испытания на нескольких автомобилях».

Трудностей в процессе разработки, по словам членов команды, почти не возникало: «Самое трудное впереди — найти покупателя». Сейчас разработчики ведут переговоры с «МАЗом» и «БЕЛАЗом», но результаты более, чем скромные: пока достигнута договорённость, что одно бортовое устройство купит «МАЗ-МАН». Также они хотели бы установить связи с «КАМАЗом».

Как отмечает Игорь Хлестовский, чтобы установить их устройства, заводам, возможно, придётся дорабатывать приборные панели, переделывать кое-какие контакты. «Но мы берёмся им помочь в этом», — обещает бизнесмен.

Фото: Андрей Давыдчик

