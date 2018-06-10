Суд рассмотрит материалы проверки минчанки, у которой изъяли 76 котов

Суд рассмотрит материалы проверки пенсионерки, содержавшей в однокомнатной квартире 76 котов , сообщила БЕЛТА официальный представитель Фрунзенского РУВД столицы Наталья Оскирко.

Напомним, в мае минским правоохранителям поступила коллективная жалоба от жильцов многоэтажного дома на ул.Чайлытко. Они сообщили, что соседка содержит в однокомнатной квартире десятки животных.

Участковым инспектором в отношении пенсионерки был составлен протокол за нарушение правил содержания домашних животных. Теперь материалы проверки направлены в суд для рассмотрения.

Изъятых котов привезли в пункт временного содержания на ул. Гурского. Животные истощены, некоторые больны. Белорусы не остались равнодушными: 19 питомцев уже нашли новый дом. Ещё 57 котов и кошек ждут новых хозяев.