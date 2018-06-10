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В Гомеле Audi столкнулась со скорой
Как сообщает новостной портал Рrogomel.by, ДТП
По предварительной информации, Audi столкнулась со скорой, когда та поворачивала налево во дворы.
Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГАИ.
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Автомобиль скорой поворачивал налево во дворы. Водитель же седана не вовремя среагировал на возникшее впереди препятствие.
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