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Пинский район: на автодороге Р-6 водитель уснула и совершила наезд на пешехода
11.06.2018 10:38 — Разное | Виртуальный Брест
10.06.2018 года на автодороге Р-6 «Ивацевичи–Пинск–Столин» в д. Галево Пинского района произошло ДТП, в результате которого 1 человек ранен.
По предварительной версии: около 05 часов 50 минут водитель 36-летняя жительница г.Пинска, управляя легковым автомобилем «Мазда 626», двигалась по автодороге Р-6 «Ивацевичи – Пинск – Столин» Пинского района со стороны г. Пинска в направлении д.Посеничи.
Напротив д.48 по ул.Пинской в д.Галево, уснула за рулем, выехала на встречную полосу движения, а затем на пешеходную дорожку, где совершила наезд на 18-летнего пешехода, жителя Пинского района д. Вишевичи, учащегося колледжа, двигавшегося по пешеходной дорожке во встречном направлении. В результате ДТП парень получил телесные повреждения. Доставлен в травматологическое отделение Пинской ЦБ.
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10.06.2018 года на автодороге Р-6 «Ивацевичи–Пинск–Столин» в д. Галево Пинского района произошло ДТП, в результате которого 1 человек ранен. По предварительной...
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