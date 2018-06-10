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Пинский район: на автодороге Р-6 водитель уснула и совершила наезд на пешехода

11.06.2018 10:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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10.06.2018 года на автодороге Р-6 «Ивацевичи–Пинск–Столин» в д. Галево Пинского района произошло ДТП, в результате которого 1 человек ранен.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56293.php

Пинский район: на автодороге Р-6 водитель уснула и совершила наезд на пешехода

По предварительной версии: около 05 часов 50 минут водитель 36-летняя жительница г.Пинска, управляя легковым автомобилем «Мазда 626», двигалась по автодороге Р-6 «Ивацевичи – Пинск – Столин» Пинского района со стороны г. Пинска в направлении д.Посеничи.

Напротив д.48 по ул.Пинской в д.Галево, уснула за рулем, выехала на встречную полосу движения, а затем на пешеходную дорожку, где совершила наезд на 18-летнего пешехода, жителя Пинского района д. Вишевичи, учащегося колледжа, двигавшегося по пешеходной дорожке во встречном направлении. В результате ДТП парень получил телесные повреждения. Доставлен в травматологическое отделение Пинской ЦБ.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56293.php

Пинский район: на автодороге Р-6 водитель уснула и совершила наезд на пешехода


Водитель была пристегнута ремнем безопасности.  Техосмотр на автомобиль отсутствует.

По факту ДТП проводится проверка.

 
 
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10.06.2018 года на автодороге Р-6 «Ивацевичи–Пинск–Столин» в д. Галево Пинского района произошло ДТП, в результате которого 1 человек ранен. По предварительной...
 
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