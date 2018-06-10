Пинский район: на автодороге Р-6 водитель уснула и совершила наезд на пешехода

10.06.2018 года на автодороге Р-6 «Ивацевичи–Пинск–Столин» в д. Галево Пинского района произошло ДТП, в результате которого 1 человек ранен.



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По предварительной версии: около 05 часов 50 минут водитель 36-летняя жительница г.Пинска, управляя легковым автомобилем «Мазда 626», двигалась по автодороге Р-6 «Ивацевичи – Пинск – Столин» Пинского района со стороны г. Пинска в направлении д.Посеничи.

Напротив д.48 по ул.Пинской в д.Галево, уснула за рулем, выехала на встречную полосу движения, а затем на пешеходную дорожку, где совершила наезд на 18-летнего пешехода, жителя Пинского района д. Вишевичи, учащегося колледжа, двигавшегося по пешеходной дорожке во встречном направлении. В результате ДТП парень получил телесные повреждения. Доставлен в травматологическое отделение Пинской ЦБ.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56293.php

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Водитель была пристегнута ремнем безопасности. Техосмотр на автомобиль отсутствует.



По факту ДТП проводится проверка.