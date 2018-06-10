|
Дрогичинский район: в ДТП пострадал нетрезвый водитель, не имевший права управления
11.06.2018 10:38 — Разное | Виртуальный Брест
10.06.2018 в Дрогичинском районе в результате ДТП ранен 1 человек.
По предварительной версии: около 03.30 часов 32-летний житель д. Алексеевичи Дрогичинского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления транспортным средством, управлял автомобилем «Вольво V40» и двигался по а/д «Алексеевичи-Субботы» в направлении от д.Именины к д.Субботы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10.06.2018 в Дрогичинском районе в результате ДТП ранен 1 человек. По предварительной версии: около 03.30 часов 32-летний житель д. Алексеевичи Дрогичинского района,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)