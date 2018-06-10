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Дрогичинский район: в ДТП пострадал нетрезвый водитель, не имевший права управления

11.06.2018 10:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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10.06.2018 в Дрогичинском районе в результате ДТП ранен 1 человек.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56292.php

Дрогичинский район: в ДТП пострадал нетрезвый водитель, не имевший права управления

По предварительной версии: около 03.30 часов 32-летний житель д. Алексеевичи Дрогичинского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея права управления транспортным средством, управлял автомобилем «Вольво V40» и двигался по а/д «Алексеевичи-Субботы» в направлении от д.Именины к д.Субботы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56292.php

Дрогичинский район: в ДТП пострадал нетрезвый водитель, не имевший права управления


На 20 км, на закругление дороги влево не справился с управлением и съехал в правый по ходу движения придорожный кювет, где опрокинулся. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован в хирургическое отделение УЗ «Дрогичинская ЦРБ». Был пристегнут ремнем безопасности. Автомобиль получил механические повреждения.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56292.php

Дрогичинский район: в ДТП пострадал нетрезвый водитель, не имевший права управления


Водитель к административной ответственности привлекался 12 раз: 18.16 ч.1-1, 18.19 ч.1-2, 18.19 ч.2-2, 18.12 ч.5-2, 18.23 ч.1-2, 18.20 ч.2-1, 18.17 ч.1-1, 18.17 ч.4-1. Государственный технический осмотр на автомобиль не пройден.

Пасмурное время суток, осадки отсутствуют, участок дороги горизонтальный с закруглением влево, проезжая часть дороги асфальтированная.

По данному факту проводится проверка.

 
 
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10.06.2018 в Дрогичинском районе в результате ДТП ранен 1 человек. По предварительной версии: около 03.30 часов 32-летний житель д. Алексеевичи Дрогичинского района,...
 
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