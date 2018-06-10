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В Жлобине три подростка пострадали от взрыва самодельной пиротехники

11.06.2018 — Разное | Газета Авангард  
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Инцидент произошел в минувшую субботу, 9 июня, вечером, сообщили в УВД облисполкома. 

В Жлобине три подростка пострадали от взрыва самодельной пиротехники

Примерно в 22.45 в больницу с травмами были доставлены три несовершеннолетних 2002, 2003 и 2004 годов рождения. Как предварительно установлено, накануне вечером приятели смастерили пиротехническое изделие. Ребята наполнили спичечной серкой металлический баллон от пневматического оружия и подожгли фитиль. Самоделка взорвалась у них в руках.  Пострадавшие — учащиеся средних школ №12 и №7. По данному факту проводится проверка, подробности выясняются.

Источник: http://gp.by
© Правда Гомель

 
 
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Инцидент произошел в минувшую субботу, 9 июня, вечером, сообщили в УВД облисполкома.  Примерно в 22.45 в больницу с травмами были доставлены три...
 
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