В Жлобине три подростка пострадали от взрыва самодельной пиротехники

Инцидент произошел в минувшую субботу, 9 июня, вечером, сообщили в УВД облисполкома.





Примерно в 22.45 в больницу с травмами были доставлены три несовершеннолетних 2002, 2003 и 2004 годов рождения. Как предварительно установлено, накануне вечером приятели смастерили пиротехническое изделие. Ребята наполнили спичечной серкой металлический баллон от пневматического оружия и подожгли фитиль. Самоделка взорвалась у них в руках. Пострадавшие — учащиеся средних школ №12 и №7. По данному факту проводится проверка, подробности выясняются.