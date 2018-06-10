В каникулярный период значительно возрастает риск возникновения пожаров по причине детской шалости с огнем, а также гибели детей на водоемах. С целью предупреждения подобных чрезвычайных ситуаций в пришкольных оздоровительных лагерях, а также в учреждениях дошкольного образования района в период летних каникул будет проходить республиканская профилактическая акция «Каникулы без дыма и огня».





Во время акции с детьми проведут профилактические беседы по ОБЖ в летний период с обсуждением тематических ситуационных задач, продемонстрируют тематические и обучающие видеофильмы, мультфильмы «Волшебная книга», а также различные конкурсы и викторины по ОБЖ, пройдет презентация журнала «Юный спасатель», будет распространяться обучающая наглядно-изобразительная продукция, а с работниками учреждений образования проведут обучение по правилам пожарной безопасности.

В гостях у многодетных семей

Работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям в рамках третьего этапа акции «Не оставляйте детей одних!» посетили две многодетные семьи в г.п. Уваровичи, где воспитываются несовершеннолетние дети дошкольного и младшего школьного возраста, дом семейного типа в г. Буда-Кошелево.

Спасатели постарались сделать эти встречи запоминающимися как для детей, так и для родителей. В начале мероприятия была проведена содержательная и познавательная беседа по основам безопасности жизнедеятельности с презентацией мультфильма «Волшебная книга». После этого веселые клоуны Клепа и Анфиска в игровой форме через различные конкурсы и викторины, в которых с энтузиазмом участвовали все члены семьи, напомнили о правилах безопасности.

В завершение встреч всем членам семьи спасатели вручили буклеты, раскраски и познавательные книги.

Уважаемые родители! Лето – замечательное время для отдыха, позитивных эмоций, ярких впечатлений, но вместе с тем это и самый травмо-опасный период для детей. Поэтому сделайте все, чтобы уберечь своего ребенка от неприятностей. Постарайтесь максимально обезопасить ваш отдых, будьте рядом со своими детьми и берегите их.

Падение из окна – одна из основных причин детского травматизма и смертности

Анализ всех происшествий показывает, что сценарии подобных несчастных случаев очень схожи между собой: дети остаются без присмотра, при помощи предметов мебели взбираются на подоконник, открывают окно и выпадают наружу. Всегда стоит помнить, что малышам незнакомо чувство страха, они не понимают, что там, за окном.

4 января 2017 года спасателям поступило сообщение о том, что на подоконнике открытого окна на 5-м этаже жилого дома на улице Кожара в Гомеле находятся двое детей. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, на 5-м этаже дома были открыты окна, детей видно не было. Спасателями был оперативно развернут куб жизни. В квартире находились двое мальчиков 2010 года рождения. Через закрытую входную дверь работникам МЧС удалось установить контакт с детьми и выяснить, что они находятся дома одни, а также узнать место работы их матери и сообщить ей о сложившейся ситуации. Выяснилось, что родители ушли на работу, а следить за детьми осталась старшая дочь (1993 года рождения), которая на момент прибытия подразделений МЧС находилась в магазине. Спасатели продолжали беседовать с мальчиками до прихода матери. К счастью, никто не пострадал.

В мае прошлого года в Минске из окна 5-го этажа выпала годовалая девочка. В тот день ребенок был дома с матерью. Мама готовила еду, а малышка находилась возле окна. Девочка залезла на подоконник, открыла окно и выползла на подоконник со стороны улицы. Зайдя в комнату, мать увидела, что дочка вот-вот упадет. Она подбежала, чтобы ее схватить, но не успела. Девочка выпала. К счастью, ребенок остался жив.

Какие меры нужно предпринять, чтобы избежать подобных ситуаций? Итак:

— если ребенку 4-5 лет, обязательно объясните ему, что залезать на подоконник нельзя;

— снимите ручки со стеклопакетов, чтобы малыш не мог самостоятельно открыть окно, а также обязательно используйте запирающие устройства («детские замки»), которые работают безотказно, надежно и стоят недорого. Такие фиксаторы и крепления не смогут разобрать даже не по годам смышленые дети;

— не оставляйте окна открытыми, поскольку достаточно отвлечься на секунду, которая может стать последним мгновением в жизни ребенка или искалечить его навсегда;

— не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна. Малыш видит некое препятствие впереди, уверенно опирается на него и в результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже годовалого ребенка;

— не оставляйте малыша без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей;

— не оставляйте мебель поблизости окон, чтобы ребенок не взобрался на подоконник;

— не позволяйте детям прыгать на кровати или другой мебели, расположенной вблизи окон;

— тщательно подбирайте аксессуары на окна, в частности, средства солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные шторы, должны быть без свисающих шнуров и цепочек. Ребенок может с их помощью взобраться на окно или запутаться в них и спровоцировать удушье.

Подготовила Марина ЛУСЕВИЧ.