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Подготовку к II Европейским играм рассмотрят на региональном форуме НОК в Риге

11.06.2018 — Разное | Раёны весник  
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Ход подготовки к II Европейским играм 2019 года рассмотрят на региональном форуме в Риге представители НОК стран СНГ, Балтии и Грузии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Подготовку к II Европейским играм рассмотрят на региональном форуме НОК в Риге
На пленарном заседании ежегодного мероприятия генеральный секретарь НОК Беларуси, директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Георгий Катулин расскажет о ходе подготовки к мультиспортивному форуму в белорусской столице.

Два дня представители руководства олимпийских комитетов 15 стран, среди которых и первый вице-президент НОК Беларуси Андрей Асташевич, в столице Латвии будут обсуждать вопросы развития олимпийского движения и образования, перспективы студенческого спорта, а также поделятся опытом в области взаимодействия спорта с медициной, наукой и СМИ.

В сентябре 2017 года региональный форум руководителей Национальных олимпийских комитетов стран СНГ, Балтии и Грузии принимала столица Азербайджана — Баку.

БЕЛТА

 
 
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Ход подготовки к II Европейским играм 2019 года рассмотрят на региональном форуме в Риге представители НОК стран СНГ, Балтии и Грузии, сообщили корреспонденту БЕЛТА...
 
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