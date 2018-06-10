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Подготовку к II Европейским играм рассмотрят на региональном форуме НОК в Риге
11.06.2018 — Разное | Раёны весник
Ход подготовки к II Европейским играм 2019 года рассмотрят на региональном форуме в Риге представители НОК стран СНГ, Балтии и Грузии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.
Два дня представители руководства олимпийских комитетов 15 стран, среди которых и первый вице-президент НОК Беларуси Андрей Асташевич, в столице Латвии будут обсуждать вопросы развития олимпийского движения и образования, перспективы студенческого спорта, а также поделятся опытом в области взаимодействия спорта с медициной, наукой и СМИ.
В сентябре 2017 года региональный форум руководителей Национальных олимпийских комитетов стран СНГ, Балтии и Грузии принимала столица Азербайджана — Баку.
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Ход подготовки к II Европейским играм 2019 года рассмотрят на региональном форуме в Риге представители НОК стран СНГ, Балтии и Грузии, сообщили корреспонденту БЕЛТА...
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