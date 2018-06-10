Выпускной бал — 2018 в Калинковичах





В субботу 9 июня на выпускной бал собрались руководство района и райсовета депутатов, представители общественности, ветераны педагогического труда и учителя, родители, бабушки и дедушки, чтобы торжественно, празднично и незабываемо проводить во взрослую жизнь 394 юноши и девушки, которые в этом году получили аттестаты об общем среднем образовании.

Поздравляя выпускников с окончанием школы и получением аттестатов, глава района Сергей Гвоздь отметил, что куда бы ни вели пути, нужно всегда помнить: только усердие и трудолюбие будут пропуском в благополучную жизнь. Председатель райисполкома сказал, что в условиях конкуренции на высоте окажутся образованные, компетентные и креативные. «Впереди – дорога к новым вершинам, так шагайте по ней уверенно и смело, осваивайте новые знания, расширяйте кругозор, совершенствуйте навыки на пути к будущей профессии, – напутствовал выпускников Сергей Александрович. – Никогда не забывайте тех, кто помогал советами, учил, верил в ваши силы, радовался вашим достижениям. Никогда не забывайте: жизнь – это самый серьезный урок, и ее оценки окажутся строже и важнее школьных».





Глава района выразил уверенность, что выпускники станут востребованными, а будущие победы и достижения прославят калинковичскую землю. Он пожелал им яркой, интересной и счастливой жизни и объявил бал открытым.

Под звуки Государственного гимна право поднять Государственный флаг предоставили неоднократному победителю областной олимпиады по географии, выпускнику СШ №3 Михаилу Мамаю и победителю олимпиад и конкурсов по английскому языку, выпускнице СШ №2 Татьяне Жигарь.





В своем напутствии главный специалист главного управления образования облисполкома Ольга Дулуб обратилась к выпускникам, родителям и учителям. Первым она пожелала быть конкурентными, родителей поблагодарила за огромный родительский труд, учителям выразила благодарность за умение отдавать детям частичку своей души.





В духовном напутствии благочинный игумен Авксентий напомнил о трех очень важных ценностях, о которых нужно помнить всегда и везде. «Любовь – это добро, которое мы несем в жизнь, которое никогда не иссякает и которое всегда будет возвращаться той же любовью, – отметил отец Авксентий. – Честность – способность не врать, прежде всего, самим себе, потому что завышенные амбиции могут принести много вреда. Смиренномудрие – это то, что дает нам возможность со смирением принимать те жизненные испытания и искушения, которые мы не в силах исправить».





Обратился благочинный и к родителям, которые должны дать своим детям возможность повзрослеть, самостоятельно отвечать за свои поступки.

На выпускном балу по традиции молодое поколение в знак безграничной признательности и благодарности поколению победителей за мирное небо над головой возложили цветы к Вечному огню у мемориала Героев.





Торжественный момент – награждение выпускников золотыми медалями. В нынешнем году таковых – 39. Иначе говоря, каждый десятый. Это Жанна Муха, Диана Клименко и Анастасия Кравченя из СШ №1, Татьяна Жигарь, Полина Гадлевская, Андрей Боровик, София Максюк, Дарья Пашевич и Дарья Самсонова из СШ №2, Анастасия Козлович, Дарья Конопляник, Ирина Судас и Ирина Шавловская из СШ №3, Павел Петрушко, Анна Скибарь, Анастасия Ольха, Ксения Пейза и Камилла Филиппова из СШ №7, Павел Сергеенко и Станислав Шило из СШ №8, Алексей Васьков, Ольга Алексеенко, Анастасия Боровнева, Мария Денисенко, Полина Маргулец, Маргарита Флягина, Николай Цветков, Маргарита Бруйло, Ангелина Владыковская, Анастасия Мартынович, Татьяна Самсонова, Анастасия Шорохова и Игорь Василенко из гимназии, Римма Саковец и Алина Щиглова из Антоновской СШ, Мария Борисенко из Малоавтюковской СШ, Юлия Мамчур из Дудичской СШ и Алина Антонец из Юровичской СШ. Серебряной медалью отмечен Вадим Бенько из СШ №2.





Еще один традиционный момент выпускного бала – это внесение имен выпускников, которые добились высоких результатов в интеллектуальной и творческой деятельности, в книгу Почета с вручением статуэтки «Ника» как символа жизненных побед. Из рук начальника отдела образования, спорта и туризма Инны Губар такую статуэтку получили: выпускник гимназии Алексей Васьков – призер республиканской олимпиады по математике, неоднократный победитель международных и республиканских математических конкурсов, которому также вручили Свидетельство Специального фонда Президента по поддержке одаренных учащихся; выпускник СШ №7 Павел Петрушко – отличник учебы и спортсмен-международник; выпускница Крюковской школы Дарья Касьянчик – участница республиканской и победитель областной олимпиады по белорусскому языку и конкурса риторического мастерства; выпускница СШ №1 Анастасия Кравченя – победитель творческих конкурсов в номинации «Эстрадное пение».

Статуэткой «Ника» также были награждены: в номинации «Быть лидером всегда и во всём» – Павел Сергеенко из СШ №8, Маргарита Флягина из гимназии и Елена Забавко из СШ №7; в номинации «Интеллектуал» – Дмитрий Арпентий из СШ №7, Полина Моргулец и Анна Давыденко из гимназии, Любовь Руденя из СШ №1, Андрей Боровик из СШ №2 и Артем Дмитриенко из Бобровичской СШ; в номинации «Творчество и креатив» – Ольга Алексеенко и Валерия Борисенко из гимназии, Евгений Смыкал из СШ №6, Римма Саковец из Антоновской СШ; в номинации «Учеба и спорт рядом идут» – Григорий Добшиков из гимназии, Александра Жерело и Владислав Цыганков из СШ №7.





После того, как выпускники выступили с ответным словом, к ним обратились их учителя – классные руководители, которые произнесли напутствие и исполнили проникновенную песню-напутствие под название «Счастливого пути!».





А затем выпускники запустили в небо воздушные шары – как символ детства, с которым они расстались. Громко и звонко над площадью прозвенели школьные звоночки – в последний раз для нынешних выпускников. Зазвучала музыка, и выпускники закружились в ритме вальса по площади. Вот и всё. Осталось только одно – совершить традиционный круг почета, чтобы уже завтра отправиться в самостоятельный путь по жизненной дороге.

















































































































































Фото Николая Борисенко и Александра Веко.