ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выпускной бал — 2018 в Калинковичах

11.06.2018 — Разное | Калiнкавiцкiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Выпускной бал — 2018 в Калинковичах

 

В субботу 9 июня на выпускной бал собрались руководство района и райсовета депутатов, представители общественности, ветераны педагогического труда и учителя, родители, бабушки и дедушки, чтобы торжественно, празднично и незабываемо проводить во взрослую жизнь 394 юноши и девушки, которые в этом году получили аттестаты об общем среднем образовании.

Поздравляя выпускников с окончанием школы и получением аттестатов, глава района Сергей Гвоздь отметил, что куда бы ни вели пути, нужно всегда помнить: только усердие и трудолюбие будут пропуском в благополучную жизнь. Председатель райисполкома сказал, что в условиях конкуренции на высоте окажутся образованные, компетентные и креативные. «Впереди – дорога к новым вершинам, так шагайте по ней уверенно и смело, осваивайте новые знания, расширяйте кругозор, совершенствуйте навыки на пути к будущей профессии, – напутствовал выпускников Сергей Александрович. – Никогда не забывайте тех, кто помогал советами, учил, верил в ваши силы, радовался вашим достижениям. Никогда не забывайте: жизнь – это самый серьезный урок, и ее оценки окажутся строже и важнее школьных».

Выпускной бал — 2018 в Калинковичах

Глава района выразил уверенность, что выпускники станут востребованными, а будущие победы и достижения прославят калинковичскую землю. Он пожелал им яркой, интересной и счастливой жизни и объявил бал открытым.

Под звуки Государственного гимна право поднять Государственный флаг предоставили неоднократному победителю областной олимпиады по географии, выпускнику СШ №3 Михаилу Мамаю и победителю олимпиад и конкурсов по английскому языку, выпускнице СШ №2 Татьяне Жигарь.

Выпускной бал — 2018 в Калинковичах

В своем напутствии главный специалист главного управления образования облисполкома Ольга Дулуб обратилась к выпускникам, родителям и учителям. Первым она пожелала быть конкурентными, родителей поблагодарила за огромный родительский труд, учителям выразила благодарность за умение отдавать детям частичку своей души.

Выпускной бал — 2018 в Калинковичах

В духовном напутствии благочинный игумен Авксентий напомнил о трех очень важных ценностях, о которых нужно помнить всегда и везде. «Любовь – это добро, которое мы несем в жизнь, которое никогда не иссякает и которое всегда будет возвращаться той же любовью, – отметил отец Авксентий. – Честность – способность не врать, прежде всего, самим себе, потому что завышенные амбиции могут принести много вреда. Смиренномудрие – это то, что дает нам возможность со смирением принимать те жизненные испытания и искушения, которые мы не в силах исправить».

Выпускной бал — 2018 в Калинковичах

Обратился благочинный и к родителям, которые должны дать своим детям возможность повзрослеть, самостоятельно отвечать за свои поступки.

На выпускном балу по традиции молодое поколение в знак безграничной признательности и благодарности поколению победителей за мирное небо над головой возложили цветы к Вечному огню у мемориала Героев.

Выпускной бал — 2018 в Калинковичах

Торжественный момент – награждение выпускников золотыми медалями. В нынешнем году таковых – 39. Иначе говоря, каждый десятый. Это Жанна Муха, Диана Клименко и  Анастасия Кравченя из СШ №1, Татьяна Жигарь, Полина Гадлевская, Андрей Боровик, София Максюк, Дарья Пашевич и Дарья Самсонова из СШ №2, Анастасия Козлович, Дарья Конопляник, Ирина Судас и Ирина Шавловская из СШ №3, Павел Петрушко, Анна Скибарь, Анастасия Ольха, Ксения Пейза и Камилла Филиппова из СШ №7, Павел Сергеенко и Станислав Шило из СШ №8, Алексей Васьков, Ольга Алексеенко, Анастасия Боровнева, Мария Денисенко, Полина Маргулец, Маргарита Флягина, Николай Цветков, Маргарита Бруйло, Ангелина Владыковская, Анастасия Мартынович, Татьяна Самсонова, Анастасия Шорохова и Игорь Василенко из гимназии, Римма Саковец и Алина Щиглова из Антоновской СШ, Мария Борисенко из Малоавтюковской СШ, Юлия Мамчур из Дудичской СШ и Алина Антонец из Юровичской СШ. Серебряной медалью отмечен Вадим Бенько из СШ №2.

Выпускной бал — 2018 в Калинковичах

Еще один традиционный момент выпускного бала – это внесение имен выпускников, которые добились высоких результатов в интеллектуальной и творческой деятельности, в книгу Почета с вручением статуэтки «Ника» как символа жизненных побед. Из рук начальника отдела образования, спорта и туризма Инны Губар такую статуэтку получили: выпускник гимназии Алексей Васьков – призер республиканской олимпиады по математике, неоднократный победитель международных и республиканских математических конкурсов, которому также вручили Свидетельство Специального фонда Президента по поддержке одаренных учащихся; выпускник СШ №7 Павел Петрушко – отличник учебы и спортсмен-международник; выпускница Крюковской школы Дарья Касьянчик – участница республиканской и победитель областной олимпиады по белорусскому языку и конкурса риторического мастерства; выпускница СШ №1 Анастасия Кравченя – победитель творческих конкурсов в номинации «Эстрадное пение».

Статуэткой «Ника» также были награждены: в номинации «Быть лидером всегда и во всём» – Павел Сергеенко из СШ №8, Маргарита Флягина из гимназии и Елена Забавко из СШ №7; в номинации «Интеллектуал» – Дмитрий Арпентий из СШ №7, Полина Моргулец и Анна Давыденко из гимназии, Любовь Руденя из СШ №1, Андрей Боровик из СШ №2 и Артем Дмитриенко из Бобровичской СШ; в номинации «Творчество и креатив» – Ольга Алексеенко и Валерия Борисенко из гимназии, Евгений Смыкал из СШ №6, Римма Саковец из Антоновской СШ; в номинации «Учеба и спорт рядом идут» – Григорий Добшиков из гимназии, Александра Жерело и Владислав Цыганков из СШ №7.

Выпускной бал — 2018 в Калинковичах

После того, как выпускники выступили с ответным словом, к ним обратились их учителя – классные руководители, которые произнесли напутствие и исполнили проникновенную песню-напутствие под название «Счастливого пути!».

Выпускной бал — 2018 в Калинковичах

А затем выпускники запустили в небо воздушные шары – как символ детства, с которым они расстались. Громко и звонко над площадью прозвенели школьные звоночки – в последний раз для нынешних выпускников. Зазвучала музыка, и выпускники закружились в ритме вальса по площади. Вот и всё. Осталось только одно – совершить традиционный круг почета, чтобы уже завтра отправиться в самостоятельный путь по жизненной дороге.

Выпускной бал — 2018 в Калинковичах

Выпускной бал — 2018 в Калинковичах

Выпускной бал — 2018 в Калинковичах

Выпускной бал — 2018 в Калинковичах

Выпускной бал — 2018 в Калинковичах

Выпускной бал — 2018 в Калинковичах

Выпускной бал — 2018 в Калинковичах

Выпускной бал — 2018 в Калинковичах

Выпускной бал — 2018 в Калинковичах

Выпускной бал — 2018 в Калинковичах

Выпускной бал — 2018 в Калинковичах

Выпускной бал — 2018 в Калинковичах

Выпускной бал — 2018 в Калинковичах

Выпускной бал — 2018 в Калинковичах

Выпускной бал — 2018 в Калинковичах

Выпускной бал — 2018 в Калинковичах

Выпускной бал — 2018 в Калинковичах

Выпускной бал — 2018 в Калинковичах

Выпускной бал — 2018 в Калинковичах

Выпускной бал — 2018 в Калинковичах

Выпускной бал — 2018 в Калинковичах

Выпускной бал — 2018 в Калинковичах

Выпускной бал — 2018 в Калинковичах

Выпускной бал — 2018 в Калинковичах

Выпускной бал — 2018 в Калинковичах

Выпускной бал — 2018 в Калинковичах

Выпускной бал — 2018 в Калинковичах

Выпускной бал — 2018 в Калинковичах

Выпускной бал — 2018 в Калинковичах

Выпускной бал — 2018 в Калинковичах

Выпускной бал — 2018 в Калинковичах

Выпускной бал — 2018 в Калинковичах

Выпускной бал — 2018 в Калинковичах

Выпускной бал — 2018 в Калинковичах

Выпускной бал — 2018 в Калинковичах

Выпускной бал — 2018 в Калинковичах

Фото Николая Борисенко и Александра Веко.

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В субботу 9 июня на выпускной бал собрались руководство района и райсовета депутатов, представители общественности, ветераны педагогического труда и
 
Новости дня
Новости разные
 
Вопросы участия миротворцев ОДКБ в миссиях ООН будут решены в ближайшее время в Нью-Йорке – Хачатуров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
11.06.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика