Американские специалисты создали самый мощный компьютер

hotimsk

Ученые из лаборатории при министерстве энергетики США завершили работы по созданию самого мощного в мире суперкомпьютера. Новый компьютер способен обрабатывать до 200 петафлопс операций в секунду — приблизительно 200 миллионов миллиардов действий. Если бы эти операции выполняли люди, то такое количество действий смогли бы выполнить все люди, населяющие планету, при условии их ежесекундной занятости в течение 305 дней.

Производительность китайского компьютера Sunway TaihuLight составляет 93 петафлопс. Американский мощнее. Новой сферой применения суперкомпьютера может стать генная инженерия и борьба с онкологическими заболеваниями.

Американские специалисты создали самый мощный компьютерАмериканские специалисты создали самый мощный компьютерАмериканские специалисты создали самый мощный компьютерАмериканские специалисты создали самый мощный компьютерАмериканские специалисты создали самый мощный компьютер (Пока оценок нет)
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