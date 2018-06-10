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Жлобинщина: в рамках СКМ «Внимание – дети!»

11.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Жлобинщина: в рамках СКМ «Внимание – дети!»

 В рамках СКМ «Внимание – дети!» сотрудники Госавтоинспекции Жлобинщины побывали в детском реабилитационном оздоровительном центре «Пралеска».

Они подготовили и провели увлекательную конкурсную программу. Проходили состязания в несколько этапов. На первом из них дети соревновались в знаниях ПДД. Им выдали самые настоящие билеты. Из предложенных вариантов нужно было выбрать верный, на раздумья отводилось 5 минут. Предельная внимательность и собранность пригодилась на втором этапе. На экране мелькали картинки, необходимо было указать фрагмент, который оказался здесь случайно. Неизгладимое впечатление на конкурсантов произвел конкурс «Фигурное вождение самоката». Мальчишки и девчонки повеселились от души и продемонстрировали ловкость и командный дух. В заключение все участники собрались в актовом зале, где им было предложено изобразить новый дорожный знак, которого, по мнению ребят, не хватает на дорогах города. Тут уж можно было максимально проявить свою фантазию! 

Вниманию строгого жюри были представлены дорожные знаки «Остановка для охотников», «Движение на каблуках запрещено» и «Без хорошего настроения движение запрещено». На последнем этапе встречи участники проекта посмотрели фильм о страшных последствиях аварий. Узнали, что бывает с детьми, которые не соблюдают правила и выбегают из-за стоящего транспорта, играют на проезжей части. 

В конце меропрития победители получили памятные призы.

Отдел ГАИ ОВД Жлобинского райисполкома. 

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 В рамках СКМ «Внимание – дети!» сотрудники Госавтоинспекции Жлобинщины побывали в детском реабилитационном оздоровительном центре «Пралеска». Они...
 
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