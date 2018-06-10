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Рафаэль Надаль в одиннадцатый  раз выиграл «Ролан Гаррос»

11.06.2018 10:54 — Разное | ОНТ  
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Испанец Рафаэль Надаль в очередной раз стал победителем «Ролан Гаррос». 

В финале Открытого чемпионата Франции он сразился австрийцем Домиником Тимом – 6:4, 6:3, 6:2. Встреча длилась 2 часа 42 минуты. Всего в активе 32-летнего испанца 17 побед на турнирах Большого шлема.

 
 
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​Испанец Рафаэль Надаль в очередной раз стал победителем «Ролан Гаррос».
 
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