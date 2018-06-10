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Что у нас в стране происходит с ценами на жилье?

11.06.2018 10:54 — Разное | Аргументы и факты  
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Что у нас в стране происходит с ценами на жилье?
АиФ

Не могу понять: что у нас в стране происходит с ценами? Возьмем, например, жилищный вопрос. В 2003 году начали строить квартиры «под ключ» по 140 долларов за квадратный метр, потом по 275 долларов в 2005 году, 488 долларов стоил квадратный метр в 2006 году, потом 900, 1200 и выше. Скажите, такой темп роста цен оправданный? У кого много денег, тот построил себе уже не одну квартиру, а кто-то по 20 лет стоит в очереди и будет и дальше ждать своего жилья. А почему идет спекуляция на вторичном рынке жилья? Кто дал право устанавливать такие заоблачные цены? Я думаю, что эти вопросы должна решать власть с привлечением оценочной комиссии…

Н. Гарбуз, Минск

 
 
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В 2003 году начали строить квартиры «под ключ» по 140 долларов за квадратный метр, потом по 275 долларов в 2005 году, 488 долларов стоил квадратный метр в 2006 году, потом 900, 1200...
 
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