Беларусь и Китай устанавливают безвизовый режим

Соглашение о введении взаимного безвизового режима был подписан по итогам переговоров Александра Лукашенко и Си Цзиньпина в Циндао 10 июня.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.

Согласно документу, китайским гражданам можно не открывать визы при посещении Беларуси, а белорусским – при посещении Китая. В настоящее время стоимость многократной визы в Китай для белорусов составляет 90 долларов, однократной – 30.

«Нас очень радует, что мы безоговорочно поддерживаем друг друга в любой ситуации. Никогда не оглядываемся на реакцию и мнения других, когда речь идет о независимости и суверенитете государств. Убежден, что с сильным Китаем будет сильной и Беларусь, которая является вашим верным союзником», — в ходе встречи отметил Лукашенко.

Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что Китай готов всегда быть надежным другом и партнером Беларуси.

На заседании совета глав-государств ШОС белорусский президент предложил эффективнее использовать транзитные и логистические возможности стран.

«На этом пути в рамках плана совместных действий уже сделан первый важный шаг по стыковке национальных стратегий развития, а также по сопряжению ЕАЭС с инициативой "Пояса и пути". Беларусь как страна-инициатор и приверженец идеи «интеграции интеграций» готова содействовать выявлению новых точек соприкосновения и расширению направлений сотрудничества в Большой Евразии», — заявил Лукашенко.

Также белорусский лидер предлагал задействовать возможности Беларусь для укрепления продовольственной и информационной безопасности ШОС.

Президент также встретился с руководителями Ирана и Монголии. В ходе переговоров монгольская сторона высказала заинтересованность в создании молочных производств по белорусским технологиям и сельхозтехники.

С иранским руководителем обсуждались вопросы дальнейшего развития двусторонних связей.