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Закрываемую часть улицы Брестской в Пинске откроют к концу октября

11.06.2018 — Разное | Полесская правда  
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Закрываемую часть улицы Брестской в Пинске откроют к концу октября
Соответствующим распоряжением председатель Пинского горисполкома дал разрешение УСП «СПМК-35» ОАО «Пинсксовхозстрой» на закрытие движения автотранспорта по ул. Брестской в границах от ул. 60 лет Октября до ул. Революционной.

Продолжается реконструкция улицы Брестской. В связи с этим с 13 июня по 30 октября 2018 года часть улицы Брестской от ул. 60 лет Октября до ул. Революционной будет закрыта для проезда автотранспорта.

С закрытием части улицы Брестской изменится движение автобусов на некоторых городских и пригородных маршрутах. Схему объезда и полное описание изменений опубликовано здесь. 

По информации сайта Пинского горисполкома.

 

 
 
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> Соответствующим распоряжением председатель Пинского горисполкома дал разрешение УСП «СПМК-35» ОАО «Пинсксовхозстрой» на закрытие движения автотранспорта по...
 
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