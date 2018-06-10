Закрываемую часть улицы Брестской в Пинске откроют к концу октября



Соответствующим распоряжением председатель Пинского горисполкома дал разрешение УСП «СПМК-35» ОАО «Пинсксовхозстрой» на закрытие движения автотранспорта по ул. Брестской в границах от ул. 60 лет Октября до ул. Революционной.

Продолжается реконструкция улицы Брестской. В связи с этим с 13 июня по 30 октября 2018 года часть улицы Брестской от ул. 60 лет Октября до ул. Революционной будет закрыта для проезда автотранспорта.

С закрытием части улицы Брестской изменится движение автобусов на некоторых городских и пригородных маршрутах. Схему объезда и полное описание изменений опубликовано здесь.