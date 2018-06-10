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Закрываемую часть улицы Брестской в Пинске откроют к концу октября
11.06.2018 — Разное | Полесская правда
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Продолжается реконструкция улицы Брестской. В связи с этим с 13 июня по 30 октября 2018 года часть улицы Брестской от ул. 60 лет Октября до ул. Революционной будет закрыта для проезда автотранспорта.
С закрытием части улицы Брестской изменится движение автобусов на некоторых городских и пригородных маршрутах. Схему объезда и полное описание изменений
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