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Бойцы слуцкого «Феникса» снова привезли награды с «республики»
11.06.2018 — Разное | Слуцк Город
Спортсмены слуцкого филиала клуба смешанных единоборств «Феникс» стали призёрами республиканский соревнований по ММА. Об этом сайту SlutskGorod сообщил главный тренер клуба Алексей Крепец.
Победителем турнира в весовой категории до 57 кг стал случчанин Антон Бартошик, он же - второй тренер слуцкого «Феникса».
Почти тёзки по имени и фамилии - юниоры Александр Кастюкевич и Александр Костюкевич привезли с турнира соответственно 2-е место в категории до 77 кг и 3-е место в категории до 66 кг.
Щетко Филипп, Фомин Антон и Яновский Павел, к сожалению, уступили своим соперникам.
Отметим, на сегодняшний день ребята тренируются без ринга и боксёрских мешков, так как в новом зале для единоборств ещё идёт ремонт. Большое интервью с главным тренером слуцкого клуба «Феникс» можно почитать по
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Спортсмены слуцкого филиала клуба смешанных единоборств «Феникс» стали призёрами республиканский соревнований по ММА. Об этом сайту SlutskGorod сообщил главный...
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