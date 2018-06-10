Бойцы слуцкого «Феникса» снова привезли награды с «республики»





Спортсмены слуцкого филиала клуба смешанных единоборств «Феникс» стали призёрами республиканский соревнований по ММА. Об этом сайту SlutskGorod сообщил главный тренер клуба Алексей Крепец.

Победителем турнира в весовой категории до 57 кг стал случчанин Антон Бартошик, он же - второй тренер слуцкого «Феникса».

Почти тёзки по имени и фамилии - юниоры Александр Кастюкевич и Александр Костюкевич привезли с турнира соответственно 2-е место в категории до 77 кг и 3-е место в категории до 66 кг.

Щетко Филипп, Фомин Антон и Яновский Павел, к сожалению, уступили своим соперникам.





















Отметим, на сегодняшний день ребята тренируются без ринга и боксёрских мешков, так как в новом зале для единоборств ещё идёт ремонт. Большое интервью с главным тренером слуцкого клуба «Феникс» можно почитать по ссылке .



Slutsk-Gorod.by

Фотографии предоставлены Алексеем Крепцом