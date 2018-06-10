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Бойцы слуцкого «Феникса» снова привезли награды с «республики»

11.06.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Бойцы слуцкого «Феникса» снова привезли награды с «республики»

Спортсмены слуцкого филиала клуба смешанных единоборств «Феникс» стали призёрами республиканский соревнований по ММА. Об этом сайту SlutskGorod сообщил главный тренер клуба Алексей Крепец. 

Победителем турнира в весовой категории до 57 кг стал случчанин Антон Бартошик, он же - второй тренер слуцкого «Феникса».

Почти тёзки по имени и фамилии - юниоры Александр Кастюкевич и Александр Костюкевич привезли с турнира соответственно 2-е место в категории до 77 кг и 3-е место в категории до 66 кг. 

Щетко Филипп, Фомин Антон и Яновский Павел, к сожалению, уступили своим соперникам. 

Бойцы слуцкого «Феникса» снова привезли награды с «республики»

Бойцы слуцкого «Феникса» снова привезли награды с «республики»


Бойцы слуцкого «Феникса» снова привезли награды с «республики»

Бойцы слуцкого «Феникса» снова привезли награды с «республики»

Отметим, на сегодняшний день ребята тренируются без ринга и боксёрских мешков, так как в новом зале для единоборств ещё идёт ремонт. Большое интервью с главным тренером слуцкого клуба «Феникс» можно почитать по ссылке.


Slutsk-Gorod.by
Фотографии предоставлены Алексеем Крепцом

 
 
Ссылка на источник 47
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Спортсмены слуцкого филиала клуба смешанных единоборств «Феникс» стали призёрами республиканский соревнований по ММА. Об этом сайту SlutskGorod сообщил главный...
 
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