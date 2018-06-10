В Беларуси выбирают лучший белорусский товарный знак

Награждение победителей 1-ого этапа конкурса белорусских товарных знаков ЛОГО 2018 состоялось 6 июня 28 международной специализированной выставки «БЕЛАГРО 2018».

Первое место и главный приз получил товарный знак «VILINI» Республиканского унитарного производственно-торгового предприятия «Оршанский льнокомбинат».

ЛОГО 2018 — это конкурс отечественных товарных знаков, ориентированный на содействие их регистрации и использованию за рубежом для защиты экспорта продукции белорусских предприятий и укреплению их деловой репутации на внутреннем рынке.

Призерами конкурса стали логотипы Открытого акционерного общества «Белорусский Металлургический Завод» — управляющая компания холдинга «Белорусская Металлургическая Компания», Открытого акционерного общества «Белшина» и Открытого акционерного общества «Гомельский химический завод».

Лауреатами конкурса объявлены знаки Открытого акционерного общества "Лидский молочно-консервный комбинат", Открытого акционерного общества "Лидахлебпродукт", Открытого Акционерного Общества "Малоритский консервноовощесушильный комбинат", Торгового частного унитарного предприятия "БЕЛЙОДОБРОМ".

Организатор конкурса - унитарное предприятие патентных услуг «Белпатентсервис» Белорусской торгово-промышленной палаты оформит бесплатно для победителя конкурса заявку на товарный знак в Китайской Народной Республике.