|
В Пинском районе уснувшая водитель легковушки сбила парня на тротуаре
11.06.2018 10:56 — Разное | Аргументы и факты
ДТП произошло 10 июня примерно в 5:50 утра на автодороге Р6 Ивацевичи-Пинск-Столин.
36-летняя жительница Пинска за рулем автомобиля Mazda, проезжая деревню Галево, уснула за рулем. В итоге женщина выехала на встречную полосу, затем на пешеходную дорожку, где сбила 18-летнего парня на тротуаре, пишет
Пешеход доставлен в травматологическое отделение больницы.
В Госавтоинспекции отметили, что у Mazda отсутствует техосмотр.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Госавтоинспекции отметили, что у Mazda отсутствует техосмотр.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)