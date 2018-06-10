В Пинском районе уснувшая водитель легковушки сбила парня на тротуаре

ДТП произошло 10 июня примерно в 5:50 утра на автодороге Р6 Ивацевичи-Пинск-Столин.

36-летняя жительница Пинска за рулем автомобиля Mazda, проезжая деревню Галево, уснула за рулем. В итоге женщина выехала на встречную полосу, затем на пешеходную дорожку, где сбила 18-летнего парня на тротуаре, пишет БЕЛТА.

Пешеход доставлен в травматологическое отделение больницы.

В Госавтоинспекции отметили, что у Mazda отсутствует техосмотр.

