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Скончался белорусский джазмен и композитор Авенир Вайнштейн

11.06.2018 11:14 — Разное | ОНТ  
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В немецком городе Киль на 84-м году жизни скончался известный белорусский джазмен и композитор Авенир Вайнштейн.

Известно, что 8 июня музыкант перенёс операцию на позвоночнике, после которой находился в критическом состоянии.

Авенир Вайнштейн с 13 лет служил в военных оркестрах. В 1950-х годах работал в оркестре Государственного ансамбля танца БССР. Создал коллектив «Белорусский диксиленд», с которым объездил весь Советский Союз. Вайнштейн также известен журналисткой деятельностью. Сотрудничал с изданиями «Вечерний Минск», «Знамя юности» и «Советская Белоруссия». Кроме того, вёл музыкальные программы на Белорусском радио.

В последние годы выступал с ансамблями AVENIR-BAND и «В джазе только деДушки».

 
Теги: Минск
 
 
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​В немецком городе Киль на 84-м году жизни скончался известный белорусский джазмен и композитор Авенир Вайнштейн.
 
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