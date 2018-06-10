Скончался белорусский джазмен и композитор Авенир Вайнштейн

В немецком городе Киль на 84-м году жизни скончался известный белорусский джазмен и композитор Авенир Вайнштейн.

Известно, что 8 июня музыкант перенёс операцию на позвоночнике, после которой находился в критическом состоянии.

Авенир Вайнштейн с 13 лет служил в военных оркестрах. В 1950-х годах работал в оркестре Государственного ансамбля танца БССР. Создал коллектив «Белорусский диксиленд», с которым объездил весь Советский Союз. Вайнштейн также известен журналисткой деятельностью. Сотрудничал с изданиями «Вечерний Минск», «Знамя юности» и «Советская Белоруссия». Кроме того, вёл музыкальные программы на Белорусском радио.

В последние годы выступал с ансамблями AVENIR-BAND и «В джазе только деДушки».