Народность Баски требует провести региональный референдум о независимости

По примеру каталонцев. Баски – это народность в северной Испании – требуют провести региональный референдум о независимости.

Протестующие образовали живую цепь длиной в двести километров от города Сен-Себастьяна до здания парламента Страны Басков в Витории. Акцию устроила организация под названием «В наших руках». Напомним, испанская конституция не разрешает автономным сообществам поднимать вопрос о суверенитете самостоятельно – после референдума в Каталонии Мадрид арестовал его организаторов и взял управление регионом под прямой контроль.