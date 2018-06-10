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С велодорожкой и скамейками. В июле начнется капремонт моста возле Банка развития

11.06.2018 11:06 — Разное | Tut.by  
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В июле после празднования Дня Независимости планируется приступить к капитальному ремонту моста через Свислочь на проспекте Машерова, сообщил агентству «Минск-Новости» заместитель главного инженера ГП «Гордорстрой» Василий Тибеж.


На объекте уже идут подготовительные работы. Генподрядной организацией выбран «Минскпромстрой». На время ремонта автомобильное движение частично ограничат. Половину моста будут обновлять, а транспорт пойдет по другой. Когда первую часть закончат, проведут там испытания и на отремонтированном участке возобновят движение, а вторую часть закроют.

— Некоторые работы будут выполнять с понтонов, которые привезут в ближайшие недели и спустят на воду, — пояснил Тибеж. — На понтонах разместятся пескоструйные аппараты, леса, подмости. Технология работ такова: после демонтажа асфальтобетонного покрытия и старой монолитной основы приподнимаются балки пролетного строения. Это нужно для того, чтобы заменить элементы опор, на которых они лежат. Затем балки опускают, заново делают их монолитное крепление арматурой и бетоном. Далее выполняют специальные деформационные швы, укладывают новое асфальтобетонное покрытие, затем идет покраска, отделка моста. Во время капитального ремонта поменяют перильное ограждение, освещение, сделают архитектурную подсветку сооружения.


Как уточнил собеседник, по-новому обустроят и часть путепровода между тротуаром и проезжей частью, которая не используется и с давних времен засыпана щебнем. Этот участок оставляли для перспективной трамвайной линии. Но пока рельсового транспорта здесь нет, решено расширить пешеходную зону, создать велодорожку, установить малые архитектурные формы, скамейки, цветочницы, выполнив озеленение. Работы рассчитаны на 8 месяцев.

 
Теги: Минск
 
 
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