В Светлогорском районе мопед врезался в стоящий МАЗ: водитель погиб, пассажир в больнице

Один человек погиб, еще один получил травмы в аварии, которая произошла 8 июня, в 23.40, в агрогородке Чирковичи Светлогорского района. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительной информации, 20-летний парень ехал на мопеде, не справился с управлением и врезался в стоящий МАЗ.

В результате ДТП мопедист от полученных травм умер на месте происшествия, а его 21-летний пассажир с различными травмами госпитализирован.