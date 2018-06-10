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В Светлогорском районе мопед врезался в стоящий МАЗ: водитель погиб, пассажир в больнице

11.06.2018 10:47 — Разное | Tut.by  
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Один человек погиб, еще один получил травмы в аварии, которая произошла 8 июня, в 23.40, в агрогородке Чирковичи Светлогорского района. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительной информации, 20-летний парень ехал на мопеде, не справился с управлением и врезался в стоящий МАЗ.

В результате ДТП мопедист от полученных травм умер на месте происшествия, а его 21-летний пассажир с различными травмами госпитализирован.

 
 
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