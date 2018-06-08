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Пьяному не место за рулем!

11.06.2018 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Пьяному не место за рулем!Под таким названием с 11 по 20 июня на территории Шарковщинского района будет проводится комплекс профилактических мероприятий   по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, выявлению нетрезвых водителей. Одновременно ГАИ усилит надзор за соблюдением ПДД при обучении вождению курсантов автошкол.

Не следует совмещать два удовольствия – выпивку и управление автомобилем – коктейль практически  всегда заканчивается бедой. Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием наркотических средств и психотропных или токсических веществ является самым опасным нарушением Правил дорожного движения и  приводит к ДТП с тяжелыми последствиями.

Исследования, проведенные специалистами в области безопасности дорожного движения, показывают, что при концентрации содержания алкоголя в крови одного промилле (один промилле – это один грамм чистого алкоголя в одном литре крови), что приблизительно соответствует употреблению водителем 150 грамм водки, вероятность совершения ДТП в 5-10 раз больше, чем в случаях полного отсутствия алкоголя. Увеличивается и вероятность гибели в дорожно-транспортном происшествии более чем в 2,5 раза, а получить травму — более чем в 2 раза. При уровне алкоголя в крови, равном 1,5 промилле, вероятность совершить ДТП увеличивается в 55 раз, а погибнуть – в 16.

Если вы заметили водителя в состоянии алкогольного опьянения , или иного участника дорожного движения, создающего угрозу безопасности дорожного движения, незамедлительно сообщите в Шарковщинский РОВД по телефонам +375293273302 и +375 29 297 8868

Е. ЛУТОХИН,

Вриод начальника отделения ГАИ.

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