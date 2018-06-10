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Обокрали прямо в раздевалке волковысского колледжа
11.06.2018 — Разное | Новости Волковыска
Минувшие выходные в области прошли спокойно, серьёзных происшествий не зафиксировано, имели место лишь единичные кражи. Так в Волковыске две девушки лишились денег прямо в раздевалке спортивного зала колледжа, в котором сами и учатся. Пока они занимались физкультурой, неустановленное лицо проверило шкафчики с одеждой на наличие ценных вещей. В итоге, у двух учениц было похищено в общей сумме 110 рублей.
Реалии таковы, что в учебных заведениях практически не отыщешь индивидуальные шкафчики с замками. Чтобы избежать подобных ситуаций и не утратить доверие к однокурсникам, рекомендуем не брать ценные вещи и немаленькие суммы денег в места общего пользования. А если всё-таки такая необходимость сложилась, то стоит передать ценности на время занятий на хранение преподавателям. Что же касается волковысского случая, то уголовное дело возбуждено по статье «Кража», личность того, кто забрал у девушек деньги, устанавливается, сообщает
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Минувшие выходные в области прошли спокойно, серьёзных происшествий не зафиксировано, имели место лишь единичные кражи. Так в Волковыске две...
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