Обокрали прямо в раздевалке волковысского колледжа





Минувшие выходные в области прошли спокойно, серьёзных происшествий не зафиксировано, имели место лишь единичные кражи. Так в Волковыске две девушки лишились денег прямо в раздевалке спортивного зала колледжа, в котором сами и учатся. Пока они занимались физкультурой, неустановленное лицо проверило шкафчики с одеждой на наличие ценных вещей. В итоге, у двух учениц было похищено в общей сумме 110 рублей.