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В Орше насмерть разбился мотоциклст, его пассажирка в больнице

11.06.2018 11:20 — Разное | Tut.by  
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В Орше опрокинулся мотоцикл, водитель погиб. Об этом сообщили в УГАИ МВД.


Фото: УГАИ МВД

Смертельная авария произошла 11 июня, около 00.35. По предварительной информации, 30-летний водитель мотоцикла Kawasaki ZX-9R (не зарегистрирован в установленном порядке) ехал по улице Ленина. В районе дома № 6 он не справился с управлением, в результате чего мотоцикл опрокинулся.


Фото: УГАИ МВД

Водитель от полученных в аварии травм умер на месте происшествия. Известно, что он ехал без мотошлема. Его 20-летняя пассажирка находилась в мотошлеме. Девушка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.

 
 
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Смертельная авария произошла 11 июня, около 00.35, на улице Ленина.
 
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