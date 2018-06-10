В Орше насмерть разбился мотоциклст, его пассажирка в больнице

В Орше опрокинулся мотоцикл, водитель погиб. Об этом сообщили в УГАИ МВД.



Фото: УГАИ МВД

Смертельная авария произошла 11 июня, около 00.35. По предварительной информации, 30-летний водитель мотоцикла Kawasaki ZX-9R (не зарегистрирован в установленном порядке) ехал по улице Ленина. В районе дома № 6 он не справился с управлением, в результате чего мотоцикл опрокинулся.



Фото: УГАИ МВД

Водитель от полученных в аварии травм умер на месте происшествия. Известно, что он ехал без мотошлема. Его 20-летняя пассажирка находилась в мотошлеме. Девушка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.