Исследователи из Центра резистентности к антибиотикам Эмори описали новый штамм устойчивых к антибиотикам бактерий Klebsiella pneumoniae, которые являются возбудителями пневмонии и других опасных инфекций. Эта разновидность, обладающая повышенной вирулентностью (способностью заражать организм), была выделена у пациента в США. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert! , передает Lenta.ru .



Изображение: CDC / wikipedia.org

Как показал анализ, изолят Klebsiella pneumoniae проявляет гетерорезистентность к антибиотику холистину, то есть этой особенностью обладает небольшая субпопуляция бактерий.

Благодаря своей токсичности холистин является антибиотиком последнего рубежа и используется только в том случае, если другие препараты оказываются бесполезными. Новый штамм также устойчив к широкому спектру антибиотиков группы карбапенемов.

Ученые отмечают, что изолят обладает не столь сильной вирулентностью, как тот, что был выделен в китайской больнице в 2016 году, однако он является первым, что демонстрирует резистентность к сильному антибиотику.

Ранее изученные гипервирулентные штаммы успешно поддавались лечению. Ввиду этого специалисты продолжат изучать новую разновидность бактерии, чтобы определить, насколько легко она может усилить свою патогенность.