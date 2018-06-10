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В США выявили новую "супербактерию"

11.06.2018 11:17 — Разное | Tut.by  
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Исследователи из Центра резистентности к антибиотикам Эмори описали новый штамм устойчивых к антибиотикам бактерий Klebsiella pneumoniae, которые являются возбудителями пневмонии и других опасных инфекций. Эта разновидность, обладающая повышенной вирулентностью (способностью заражать организм), была выделена у пациента в США. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!, передает Lenta.ru.


Изображение: CDC / wikipedia.org

Как показал анализ, изолят Klebsiella pneumoniae проявляет гетерорезистентность к антибиотику холистину, то есть этой особенностью обладает небольшая субпопуляция бактерий.

Благодаря своей токсичности холистин является антибиотиком последнего рубежа и используется только в том случае, если другие препараты оказываются бесполезными. Новый штамм также устойчив к широкому спектру антибиотиков группы карбапенемов.

Ученые отмечают, что изолят обладает не столь сильной вирулентностью, как тот, что был выделен в китайской больнице в 2016 году, однако он является первым, что демонстрирует резистентность к сильному антибиотику.

Ранее изученные гипервирулентные штаммы успешно поддавались лечению. Ввиду этого специалисты продолжат изучать новую разновидность бактерии, чтобы определить, насколько легко она может усилить свою патогенность.

 
 
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Изолят Klebsiella pneumoniae проявляет гетерорезистентность к антибиотику холистину.
 
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