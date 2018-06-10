В Минске около 40% курсантов не сдают экзамен по вождению мотоцикла с первого раза

В Минске почти 40% желающих получить права на управление мотоциклом не сдают экзамен по вождению с первого раза, сообщили sb.by в Госавтоинспекции.

Так, по информации ГАИ, в 2017 году учебными организациями Минска подготовлено 1117 кандидатов на получение категории «А». Из них получили водительские удостоверения 977 человек.

«Общий процент неудовлетворительной сдачи экзаменов по вождению мотоцикла с первого попытки составил 38,5%», — рассказали в Госавтоинспекции.

В январе-мае текущего года картина практически не изменилась. Всего подготовлено 482 водителя (за аналогичный период прошлого года было 412), получили права 347 (было 345), процент неудовлетворительной сдачи с первой попытки составил 38,9% (было 37,7%).